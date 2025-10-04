Slušaj vest

Turisti i meštani na grčkom ostrvu Amuljani početkom ove nedelje primetili su neobičan fenomen iznad mora koji su usnimili, a video-snimak objavili na društvene mreže. Prizor nimalo nije bio uobičajen jer su iznad mora primetili "vodenu pijavicu" odnosno rotirajući stub vazduha koji se proteže između donje baze oblaka (najčešće kumulonimbusa) i površine vode.

- Pijavica snimljena jutros u blizini Uranopolisa i Amuljanija. Snimak je napravljen sa brodića koji je prolazio između ostrva Amuljani i luke Tripiti, a posetioci i meštani kažu da je bila vidljiva i sa obale - navodi se u Fejsbuk grupi "Live from Greece u kojoj se pojavio i video-zapis kao i objašnjenje kako i zbog čega nastaje ova "pijavica".

Zašto se javlja

- Ovaj fenomen se obično javlja iznad mora kada se topao, vlažan vazduh sudari sa hladnijim slojevima iznad njega, najčešće u u tom periodu more je i dalje toplo, dok u višim slojevima atmosfere pada temperatura, što može dovesti do nastanka pijavica. Pijavice obično nisu jake kao kopnena tornada, ali mogu biti opasne za male čamce, plivače i obalnu infrastruktu. Trajanje je obično kratko - samo nekoliko minuta - objašnjava se u objavi i dodaje: