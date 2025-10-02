Slušaj vest

Svake godine ta svetska organizacija dodeljuje nagrade za dostignuća u toj industriji. Srbija, kao domaćin, van konkurencije, ove godine dobila je specijalno priznanje za tunel "Iriški venac" za doprinos tunelogradnji.

Tunelske cevi "Iriškog venca", budućeg najdužeg tunela u zemlji, biće probijene do kraja godine, najavljuju iz Koridora Srbije. Tunel dug 3,5 kilometara gradi se po najvišim međunarodnim standardima. Na auto-putevima u Srbiji trenutno ima 19 tunela, ukupno dugih 33 kilometara.

"Tuneli predstavljaju najkompleksnije, rekla bih, građevinske poduhvate našeg vremena. Oni su izraz vrhunskog inženjerskog, znanja, tehnološkog napretka, ali i strateške odluke jedne države da ulaže u povezivanje, u razvoj u bezbednost, a time i u budućnost", kaže Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Kako je istakla, Srbija se nalazi u periodu najintenzivnije izgradnje saobraćajne infrastrukture u svojoj savremenoj istoriji.

Stručnjaci iz tunelogradnje, iz celog sveta prvi put u Beogradu, diskutuju o projektima u regionu – održivim rešenjima, bezbednosti, digitalnim tehnologijama, energetskim tunelima i izgradnji beogradskog metroa.

"Srbija sada kreće sa investicijama i povezivanjem regiona. I jako je važno da dovedemo svetske stručnjake jer mi imamo odlične inženjere", smatra Sanja Zlatanić, potpredsednica srpskog ogranka Međunarodnog udruženja za tunele i podzemne konstrukcije (ITA).

Kako je dodala, važno je podeliti iskustva u vezi sa projektovanjem, izgradnjom tunela i podzemnih objekata, naročito u vezi sa sigurnošću tih objekata.

Za nagrade konkurisalo više od 100 projekata

Vladimir Madžarević iz "Mostogradnje Ing" ističe da je ta kompanija visoko kotirana u procesu tuneliranja, ističući da ima i veliko iskustvo u drugim metodama izvođenja, poput nove, austrijske metode.

"Što se tiče mašina za probijanje tunela (TBM), još smo u povoju, ali sakupljamo iskustvo i vrlo brzo ćemo biti visoko kotirani u vezi sa radovima sa tim mašinama", dodaje Madžarević.

Više od 100 projekata konkurisalo je za nagrade međunarodnog udruženja za tunele i podzemne konstrukcije. Od 25 finalista, stručni žiri izabrao je najbolje u sedam kategorija.

Andrea Pigorini, predsednik Međunarodnog udruženja za tunele i podzemne konstrukcije (ITA), kaže da svake godine nagrade te organizacije prepoznaju najistaknutija dostignuća u podzemnom inženjerstvu širom sveta.

"Reč je o najistaknutijim projektima, najnaprednijim tehnologijama, opremi, najinovativnijim materijalima i najperspektivnijim mladima u tunelogradnji koji predstavljaju budućnost naše profesije", navodi Pigorini.

Trenutno se u Srbiji, u različitim fazama, gradi oko 480 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. U pripremi je još više od 850 kilometara uz izgradnju novih tunela koji će predstavljati tehnička i logistička dostignuća na evropskom nivou.