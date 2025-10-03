Slušaj vest

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, dok će se samo na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Obilnije padavine se očekuju u prvom delu dana u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima, dok će posle podne doći do slabljenja intenziteta padavina. Vetar će biti umeren i jak, severni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna od pet na jugu do 13 stepeni na severu.

U Beogradu kiša od juče ne prestaje da pada. Tokom dana se očekuje oblačno i hladno sa kišom, s vetrom umerenim i jakim, severnim i severozapadnim, a temperatura će biti bez većeg kolebanja od šest do devet stepeni.

Temperatura u Srbiji Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih 7 dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. oktobra, u subotu će biti pretežno oblačno i malo toplije uz postepeni prestanak padavina i slabljenje vetra ujutro i pre podne, a posle podne i uveče i postepeno razvedravanje sa zapada.

U nedelju se očekuje hladno jutro, naročito na jugu i jugoistoku, gde je moguća lokalna pojava slabog prizemnog mraza, a tokom dana se očekuje novo prolazno naoblačenje sa severozapada, koje će u nedelju posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak i u ostalim krajevima mestimično usloviti kišu.

Zatim se očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima i postepeno toplije.

Upozorenje i dalje na snazi

U upozorenju za područje južne, centralne i istočne srbije na obilnu kišu, RHMZ navodi da će danas biti oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde ce se zadržati suvo vreme.

Obilnije padavine očekuju se danas prepodne u jugozapadnim, juznim, centralnim i istocnim predelima Srbije. U većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše za period od 48 sati.

U upozorenju za brdsko-planinske predele južne i istočne Srbije na sneg i formiranje snežnog pokrivača, RHMZ je saopštio da će danas u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, juzne, jugoistočne i istočne Srbije biti oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.