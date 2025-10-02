Slušaj vest

Stiglo je vreme za zimnicu, a građane su ove godine iznenadile cene. Da li je svima dostupna ako je tegla ajvara skuplja od kilograma mesa? Džem poskupeo 70 dinara, kornišoni 40, skače i cena paprike, a nameće se i pitanje koliko je zimnica zaista zdrava?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorile su Aleksandra Mikata, Turistička organizacija Beograda, kao i profesor doktor Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu.

Svetlana Stanišić Foto: Kurir Televizija

Stanišić: Zimnica je jako poželjna na trpezi

Stanišić je istakla brojne benefite zimnice u ishrani:

- Zimnica je dobar izbor. Naša zimnica ima dosta soli, pa ljudi sa visokim pritiskom treba da orbate pažnju, ali je odlična za crevnu floru i imunitet. To je izvor vlakana. Dolazi u obzir i pasirani paradajz jer kuvanjem ne gubi svoje korisne sastojke. Zimnica je jako poželjna na trpezi - kaže Stanišić.

Stanišič upozorava i da je za pad temperatura karakterističan i pad serotonina zbog manje Sunca i svetlosti, što može izazvati sezonsku depresiju čiji je vrhunac u januaru i februaru.

- Kreće potreba za komfort hrani, gde tražimo utehu i zagrevanje u hrani. Kuvana jela i tople čorbe i supe su odlične. Više koristite ćebe a manje hranu, jer zima donosi potrebu za visoko kaloričnom hranom pa i par kilograma viška - kaže Stanišić.

Foto: Kurir Televizija

Mikata: Kod zimnice nije problem cena, već vreme

Mikata kaže da nije problem novac kod zimnice, već vreme, jer žene nemaju vremena da pripreme ono što bi želele:

- Svaka žena može da napravi nekoliko tegli ajvara, ali nemate ni gde da ih pečete. Zato dobro dođu okolne opštine oko Beograda. Domaćini dođu i prodaju zimnicu u saloncu u Makedonskoj ulici. Nekada se tako prodavala garderoba, što znači da je zimnica dobila veći značaj i ekskluzivnija je - kaže Mikata.

Ona dodaje da i organska domaćinstva godinama imaju svoje kupce, pa i na pijaci ljudi uvek kupuju od istih prodavaca.

- Ja živim na Novom Beogradu i imam mali roštilj na koji staje šest paprika. Da li mene mrze komšije, ili ne, ja ne znam, ali ja pravim ajvar po najskupljoj ceni, a to je 300 dinara kilogram paprike, ali tada sam imala vremena. Ne jede se ajvar više kao nekada, sada možete da kupite avokado u bilo kom delu godine kao i zelenu salatu. Ipak, te teglice koje ja napravim su posebne. Turisti, na primer Turci, odnose ajvar kao suvenir - kaže Mikata.

Njima se zimnica nikako ne preporučuje! Cene na pijacama šokirale mnoge građane - Stručnjak za ishranu otkriva najveće benefite ove hrane Izvor: Kurir televizija

Kakva je situacija na pijacama?

Cene i potražnja pokazuju koliko domaća zimnica i dalje ima važnu ulogu u domaćinstvima. I dok se neki fokusiraju na trošak i raspoloživo vreme, drugi biraju proizvode prema nutritivnim vrednostima i kvalitetu namirnica.

- Prošle godine je bilo 350 dinara kilogram takođe i ove. Ajvar je 500 dinara, ova manja tegla, paprika je 250, krastavčići 150, kupus je 100 dinara, cvekla je 150, tako da i mi malo pomažemo beograđanima da se sprema zimnica. Inače starije domaćice, koje imaju malo više vremena, one same znaju svoju zimnicu koju jedu, koju im deca jedu, tako da svako pravi onako kako mu odgovara - kaže Dušica Andrejević, prodavac.

Stručnjaci savetuju da se namirnice u plastičnim teglama i kesama izbegavaju, kao i da domaća zimnica omogućava kontrolu sastojaka i zdraviju ishranu.

- Ono što je najbitnije, nemojte da kupujete ni slučajno da li to u plastičnoj tegli ili plastičnoj flaši, zato što je ta plastika toksična i ta zimnica nije zdrava, ne preporučujem je. Ono što zimnica mora da ispoštuje je ili u tegli ili u flaši. Kako prepoznati, pa najbolju kupovati tamo gde znate 100% da je to domaća zimnica, a imte i jako puno tih organskih proizvođača i proizvoda a i onih koji imaju svoje domaćinstvo i koji to prodaju, toplo preporučujem - kaže Milka Raičević, nutricionista.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs