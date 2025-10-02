"OČEKIVALI SMO PRE TROPSKU TEMPERATURU" Sneg prekrio planine u Srbiji, zimske scene već početkom oktobra: "Kod nas je sve spremno za zimu! (VIDEO, FOTO)
NOVA VAROŠ/PRIJEPOLJE – Prave snežne slike ovog drugog oktobarskog dana stižu iz svih delova Srbije i regiona. Viši delovi planine Zlatar, predeo Vodene Poljane i krajevi između Zlatara i Sjenice zabeleli su se kao da je decembar.
- Sneg pada od jutros i uveliko je obelelo. Nismo iznenađeni, jer se dešavalo i ranijih godina, ali u poslednje vreme su zime toliko blage da smo pre očekivali tropske vrućine nego sneg početkom oktobra. Mada kod nas je sve spremno za zimu i drva i osnovne namirnice, rekao je za RINU jedan od meštana sela na Zlataru.
Snežnog pokrivača na pojedinim mestima ima i na samom kolovozu, pa se vozačima savetuje oprez prilikom vožnje, posebno jer još uvek nije stupio na snagu pravilo za zimske gume koje počinje 1. novembra.
Visina snežnog pokrivača na Torniku trenutno je oko 5 centimetara. Očekuje se, prema najavama meteorologa, da se zabeli i planina Tara.
Prve pahulje pale su u prijepoljskom kraju na planini Jabuci koja se nalazi na nadmorskoj visini od 1250 mnv.
Kiša koja je padala tokom noći i u jutarnjim časovima postepeno prelazi u sneg, temperatura se spustila ispod 2 stepena.
Svima onima koji idu pravcu Crne Gore preko graničnog prelaza Jabuka savetuje se oprezna vožnja zbog klizavog kolovoza.
Sneg napadao i na Zlatiboru
Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama iz mesta Ljubiš, sneg neprestano raste, a putevi su sve teže prohodni, pa putari imaju mnogo posla.
Brežuljci i četinari u potpunosti su pod belim pokrivačem, stvarajući prizor poput zimske razglednice
Kurir.rs/RINA