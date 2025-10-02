Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Stjuartom Mančom u Beogradu.

Ministar Gašić zahvalio je admiralu Manču na doprinosu po pitanju održavanja dijaloga na visokom nivou između Republike Srbije i NATO u prethodne tri godine, imajući u vidu predstojeću primopredaju dužnosti komandanta Komande združenih snaga NATO u Napulju u novembru, i tom prilikom istakao važnost kontinuirane saradnje na svim nivoima od zajedničkog interesa, čime se doprinosi održavanju dijaloga i unapređenju poverenja i razumevanja dve strane.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ministar odbrane je rekao da Srbija ostaje posvećena saradnji sa KFOR, koji predstavlja jedinu legitimnu oružanu formaciju, ujedno i garant mira u našoj Autonomnoj pokrajini, kao i da ceni njegov uticaj u održavanju sigurnog i bezbednog okruženja i sprečavanju konflikata. On je naglasio da je Republika Srbija posvećena vojnoj neutralnosti i stvaranju dobrih odnosa sa svim zainteresovanim stranama, kao i da će nastaviti opremanje i izgradnju sopstvenih kapaciteta i sposobnosti, izvan okvira vojnih savezništava.

Ministar Gašić je istakao da Srbija ostaje posvećen i kredibilan partner, sa opredeljenjem da održi odgovarajući nivo saradnje sa NATO, pod okriljem Programa „Partnerstvo za mir" kao optimalnim okvirom za ostvarenje bezbednosnih ciljeva i unapređenje sopstvenih odbrambenih kapaciteta.

Foto: Ministarstvo odbrane

Komandant Komande združenih snaga NATO u Napulju admiral Stjuart Manč istakao je značaj dugotrajne saradnje NATO i Srbije u okviru programa Partnerstvo za mir, uz potpuno poštovanje politike vojne neutralnosti Srbije.

Admiral Manč je, tom prilikom, rekao da je Zapadni Balkan region od strateškog značaja za NATO, ponovo potvrdivši snažnu posvećenost NATO stabilnosti u regionu, između ostalog kroz KFOR, koji u skladu sa svojim dugoročnim mandatom zasnovanim na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ostaje u potpunosti posvećen očuvanju sigurnog i bezbednog okruženja za sve.

On je, takođe, naglasio važnost održavanja direktnih i transparentnih kanala komunikacije između NATO, KFOR i državnih organa Republike Srbije.