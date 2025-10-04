Slušaj vest

Marko Nikolić, humanitarac iz Vranja, koji je pomogao da se prikupi novac za lečenje više bolesnih mališana, kao i da se izgrade kuće mnogima koji žive u teškim uslovima, uskoro će krenuti u novu humanitarnu misiju.

On će uraditi nešto što niko do sada nije - popeće se na vrh Akonkagva u Argentini, trčaće kroz Sibir, kroz pustinju, a vući će i automobil 60 kilometara.

Sve ovo uradiće za troje mališana za koje će prikupljati pomoć, a za ovaj zahtevni izazov već su počele pripreme!

Foto: Privatna arhiva

Na Kopaoniku, dok sneg pada, a temperatura je juče bila i minus 2 stepena, on se fizički pripremao za misiju koja ga uskoro čeka.

- Ovo će biti jedan od najvećih poduhvata u svetu humanitarnih i sportskih izazova, a trčanjem u ovakvim uslovima, uz kombinaciju ledenih kupki i saune, organizam se postepeno adaptira na ekstremne temperaturne razlike koje slede. Pripreme su teške, naporne i traju već duže vreme - kaže Marko za Kurir i dodaje da će izazov biti podeljen u četiri etape:

- Prva etapa biće Akonkagva - osvajanje skoro 7.000 metara nadmorske visine, gde će temperature padati do -20 stepeni. Druga Sibir ili drugo ledeno prostranstvo. Trčaću 500 kilometara kroz beskrajnu belinu i ekstremni mraz. Treća etapa je pustinja - trčanje 500 kilometara kroz paklene vrućine, na temperaturama i do +50 stepeni. A četvrta etapa je vučenje automobila - neverovatan izazov snage i izdržljivosti gde ću 60 kilometara vući automobil - kaže on.

Foto: Privatna arhiva

Ovaj poduhvat zahteva potpunu fizičku i mentalnu spremnost, adaptaciju na surove uslove i veru koja ne poznaje granice. Ono što počinje na Kopaoniku, u minusu i snegu do kolena, prerasta u istorijski izazov koji će pokazati da ljudska volja može da pobedi i planinu, i led, i pustinju, i nemoguće.