Marko Nikolić, humanitarac iz Vranja, koji je pomogao da se prikupi novac za lečenje više bolesnih mališana, kao i da se izgrade kuće mnogima koji žive u teškim uslovima, uskoro će krenuti u novu humanitarnu misiju. 

On će uraditi nešto što niko do sada nije - popeće se na vrh Akonkagva u Argentini, trčaće kroz Sibir, kroz pustinju, a vući će i automobil 60 kilometara.

Sve ovo uradiće za troje mališana za koje će prikupljati pomoć, a za ovaj zahtevni izazov već su počele pripreme!

Na Kopaoniku, dok sneg pada, a temperatura je juče bila i minus 2 stepena, on se fizički pripremao za misiju koja ga uskoro čeka.

- Ovo će biti jedan od najvećih poduhvata u svetu humanitarnih i sportskih izazova, a trčanjem u ovakvim uslovima, uz kombinaciju ledenih kupki i saune, organizam se postepeno adaptira na ekstremne temperaturne razlike koje slede. Pripreme su teške, naporne i traju već duže vreme - kaže Marko za Kurir i dodaje da će izazov biti podeljen u četiri etape:

- Prva etapa biće Akonkagva - osvajanje skoro 7.000 metara nadmorske visine, gde će temperature padati do -20 stepeni. Druga Sibir ili drugo ledeno prostranstvo. Trčaću 500 kilometara kroz beskrajnu belinu i ekstremni mraz. Treća etapa je pustinja - trčanje 500 kilometara kroz paklene vrućine, na temperaturama i do +50 stepeni. A četvrta etapa je vučenje automobila - neverovatan izazov snage i izdržljivosti gde ću 60 kilometara vući automobil - kaže on.

Ovaj poduhvat zahteva potpunu fizičku i mentalnu spremnost, adaptaciju na surove uslove i veru koja ne poznaje granice. Ono što počinje na Kopaoniku, u minusu i snegu do kolena, prerasta u istorijski izazov koji će pokazati da ljudska volja može da pobedi i planinu, i led, i pustinju, i nemoguće.

- Ali u ovoj priči ja nisam glavni. Nije bitno koliko ću ja trčati, penjati se ili vući. Bitna su deca. Njihovi životi. Njihova šansa. Sve što radim - radim da bih skrenuo pažnju, da bih probudio ljude, da bi ceo svet video da mi nismo mala zemlja, već zemlja velikog srca, dobrih ljudi i još većih dela. Ovaj poduhvat nije dokazivanje snage jednog čoveka. Ovo je glas za one najmlađe, za one koji se bore za dah, za život, za budućnost. I zato ću ići do kraja. Za njih. Za troje dece. Za tri života. Za svu decu ovoga sveta. Jer kada se srce bori - granice ne postoje - kaže Marko.

