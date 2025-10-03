Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović primio je danas komandanta Komande združenih snaga NATO-a iz Napulja, admirala Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država Stjuarta Manča, koji boravi u oproštajnoj poseti Republici Srbiji.

Na sastanku su sumirani rezultati saradnje Vojske Srbije i komande iz Napulja u periodu dok je na njenom čelu bio admiral Manč, a razmenjeni su i pogledi na aktuelne bezbednosne izazove u regionu i svetu. Značajan deo razgovora posvećen je stanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji, budući da su Međunarodne bezbednosne snage u našoj pokrajini u odgovornosti komande snaga NATO-a iz Napulja.

Konstatovano je da je dosadašnja saradnja bila konstruktivna i u funkciji razvijanja sposobnosti oružanih snaga i očuvanja mira i stabilnosti u regionu, kao i da uspostavljeni mehanizmi omogućavaju nastavak saradnje uz puno poštovanje vojne neutralnosti Republike Srbije. Istaknut je i značaj direktnih kontakata na visokom nivou za prevenciju nastanka krize i očuvanje bezbednosti na Kosovu i Metohiji i mira u regionu.

Sastanak sa komandantom Komande združenih snaga NATO-a iz Napulja  Foto: Marijana Jankovic/MC Odbrana

General Mojsilović je ovom prilikom zahvalio admiralu Manču na profesionalnoj i korektnoj saradnji tokom mandata na čelu operativne komande u Napulju i poželeo mu uspeh na ličnom planu i u budućim poduhvatima. Istovremeno je izrazio očekivanje da će sa njegovim naslednikom na toj dužnosti imati direktnu i otvorenu komunikaciju.

Admirala Manča je u oproštajnu posetu danas primio i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Kurir.rs

