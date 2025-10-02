"Vaša odgovorna vožnja može sprečiti nezgode! Zato, vozite sigurno, poštujte propise i sačuvajmo živote zajedno!", podsećaju
VAŽNO MUP UPOZORENJE VOZAČIMA! Na ove stvari obavezno obratite pažnju u narednom periodu! "Sačuvajmo živote zajedno!" (FOTO)
Ministarstvo unutrašnjih poslova podsetilo je danas građane Srbije da, usled vremenskih nepogoda koje su već krenule na ulicama gradova — a usled pogoršanja koje nas očekuje, obrate pažnju na određene stvari kako bi zaštitili i sebe i druge učesnike u saobraćaju.
- U narednim danima nas očekuju loši vremenski uslovi, obilne padavine i klizavi kolovozi. Da biste zaštitili sebe, putnike u svom vozilu, ali i druge učesnike u saobraćaju, prilagodite vožnju vremenskim uslovima - navodi se u saopštenju.
Upozorenja!
- Smanjite brzinu – na vlažnom putu vaša kontrola nad vozilom je smanjena.
- Povećajte odstojanje – ostavite dovoljno prostora da možete da usporite i zaustavite se na vreme.
- Budite posebno oprezni prema pešacima – u uslovima slabije vidljivosti, pešaci su još ugroženiji.
- Preporuka je da se na zavejanim putevima koriste zimske gume.
- Vaša odgovorna vožnja može sprečiti nezgode! Zato, vozite sigurno, poštujte propise i sačuvajmo živote zajedno! - podsećaju.
Kurir.rs
