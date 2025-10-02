Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova podsetilo je danas građane Srbije da, usled vremenskih nepogoda koje su već krenule na ulicama gradova — a usled pogoršanja koje nas očekuje, obrate pažnju na određene stvari kako bi zaštitili i sebe i druge učesnike u saobraćaju. 

- U narednim danima nas očekuju loši vremenski uslovi, obilne padavine i klizavi kolovozi. Da biste zaštitili sebe, putnike u svom vozilu, ali i druge učesnike u saobraćaju, prilagodite vožnju vremenskim uslovima - navodi se u saopštenju. 

Upozorenja!

  • Smanjite brzinu – na vlažnom putu vaša kontrola nad vozilom je smanjena.
  • Povećajte odstojanje – ostavite dovoljno prostora da možete da usporite i zaustavite se na vreme.
  • Budite posebno oprezni prema pešacima – u uslovima slabije vidljivosti, pešaci su još ugroženiji.
  • Preporuka je da se na zavejanim putevima koriste zimske gume.

- Vaša odgovorna vožnja može sprečiti nezgode! Zato, vozite sigurno, poštujte propise i sačuvajmo živote zajedno! - podsećaju. 

