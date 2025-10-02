Slušaj vest

Današnja emisija "Ni pet, ni šest" koja se emituje na Kurir televiziji, a koju vodi Jovana Grgurević, bavila se temom da li znamo ko živi pored nas. Stvar oko špijuna i stranih agenata je sve ozbiljnija svuda u svetu, pa simptomatično i u našoj Srbiji, pa su sve češče vesti oko slučajeva špijunaže.

Znamo da je pojam špijunaže bio aktuelan ranije, ali se smatralo da u doba interneta i napredne tehnologije nije moguće da se isti nađu u oblastima kuvarica, nasumica, pa i bitnih i odgovornih ljudi poput funkcionera.

Foto: Shutterstock

Gosti u studiju Kurir televizije koji su detaljnije pričali o delovanju špijuna bili su Petar Popović, urednik portala "Pepo", Radiša Roskić, bivši pripadnik SDB, Vladan Glišić, advokat i Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju.

Situacija u Evropi

Popović je odgonetnuo zašto se u medijima pušta jedna vest o nekim špijunima sa sve snimkom hapšenja:

- Tu dolazimo do toga ko je zapravo naručio i ko je obavestio za to hapšenje. Ovde imamo konkretna dela za koja se terete na teritoriji Francuske i Nemačke, očigledno da su operativni rad izvršile njihove službe, a ako to uzmemo u obzir, mislim da je sve došlo pod njihovim nalogom. Imamo situaciju da u njihovim medijima imate priliku da pročitate da Francuzi Ruse krive za sve, a ako je ta vest već izašla, možemo da pričamo kome to ide u korist i ko će da profitira od svega toga. Srbi su u toj priči jer kada u Evropi nekoga povezujete sa Srbijom onda je to najlakše preko Srba.

Roskić se nadovezao na temu uhapšenih Srba u Francuskoj:

- Uhapšena lica nisu špijunirala, već su angažovana za konkretne akcije, koje su u nečijem interesu i služe za ispunjenje nečijih ciljeva. Mi to vezujemo za rusku obaveštajnu službu, a u medijima se plasira podatak da je u pitanju poznata služba, pa i vojni segment unutar obaveštajnog sistema Rusije. Rusiju je sa aspekta Evrope najlakše optužiti tako što ćete i Srbiju uneti u tu konstrukciju. Naivno je verovati da se u turističkom objektu može dogoditi da oko 150 ljudi ostanu neprićeni u okrugu Loznice. Za to nije potrebno bezbednosno znanje, a ni iskustvo, već je dovoljno da imate dobar vid kako biste uočili da se tu nešto događa.

SRBI OPTUŽENI ZA VANDALIZAM I ŠPIJUNAŽU U EVROPI! Izvor: Kurir televizija

Situacija u Srbiji

Glišić je komentarisao tvrdnje da se u Srbiji nalazi svega 30 stranih agenata:

- Kada se to kaže, verovatno se misli na operativce, jer mi mnogo više imamo agenata uticaja koji nisu operativci. Ti ljudi su značajne ličnosti u javosti i društvenom životu, pa se zalažu za vrednosti i ideje neke druge države. Takvi ljudi ne mogu biti krivično-pravno okrivljeni jer sve što govore je uglavnom u okviru sistema i slobodi mišljenja, ali postoji vrsta agenture, međutim to se ne radi bahato, već preko javnih ličnosti. Mi smo otvoreni za komunikaciju mnogo više od EU, pa je teško danas procesuirati agente uticaja. Zanimljivo je da poslednji slučaj kada smo mogli da reagujemo na takav rad Amerikanaca je bio 2003. kada je načelnik Aca Tomić organizovao čuveno hapšenje na Ibarskoj. Od tada niko nije uhapšen i to govori da je našim strukturama zabranjeno da deluju.

Bokan se nadovezao, pa izneo ekskluzivu:

- Naime, juče je počela sezona Narodnog pozorišta, fantastično je bilo izvođenje, i to je sve bilo lepo i krasno. Dobili smo izveštaj vezan za protiv-požarnu zaštitu u pozorištu. Situacija je katastrofalna, nemamo licencu godinama, ima preko 60 zamerki na tu temu i nalazimo se u užasnoj opasnosti. Bio sam malo pre sa upravnikom Narodnog pozorišta i zajedno smo videli kolika opasnost vreba, pa ćemo insistirati da se zatvori pozoriše u oktobru i da obezbedimo normalan rad svima koji su tamo. Ima preko 60 konkretnih zamerki za skladištenje zapaljivih materijala, neobučenost ljudi, nedostatak specijalističkih licenci... Oni to moraju da imaju, to se godinama dešavalo.

