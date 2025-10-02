Kandidati čekaju za stolovima u hali znak za početak rešavanja zadataka na prijemnom ispitu za fakultet

Prijemni ispiti u trećem upisnom roku na većini fakulteta Univerziteta u Beogradu počinju sutra, a preostalo je 1.973 budžetskih mesta i 1.623 mesta za samofinansirajuće studente.

Univerzitet u Beogradu saopštio je da je posle drugog upisnog roka na fakultetima tog univerziteta pored tih preostalo i 55 slobodnih mesta za pripadnike romske nacionalne manjine, 47 mesta za osobe sa invaliditetom i 62 mesta za osobe koji su državljani Srbije, ali su srednju školu završili u inostranstvu.

Prijemni ispit sutra se održava na Fakultetu za fizičku hemiju, Fakultetu bezbednosti, Fakultetu veterinarske medicine, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Rudarsko-geološkom, Tehnološko-metalurškom, Pravoslavno-bogoslovskom, Geografskom, Farmaceutskom, Elekrotehničkom, Šumarskom, Mašinskom, Stomatološkom, Pravnom, Biološkom, Građevinskom, Filološkom, Ekonomskom i na Matematičkom fakultetu.

Na Tehničkom fakultetu u Boru koji pripada Univerzitetu u Beogradu prijemni ispit će takođe biti održan sutra, 3. oktobra.

Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu prijemni ispit u trećem upisnom roku održaće 3. i 4. oktobra.

Fakultet političkih nauka i Saobraćajni fakultet koji pripadaju Univerzitetu u Beogradu prijemni ispit u trećem upisnom krugu održaće 6. oktobra, a dan kasnije, odnosno 7. oktobra, prijemni će biti održan za kandidate koji žele da upišu programe na Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača.

Treći upisni rok na Univerzitetu u Beogradu počeo je prijavljivanjem kandidata 1. oktobra, a biće završen se upisom kandidata nakon održanih prijemnih ispita najkasnije do 13. oktobra.

Na Univerzitetu u Novom Sadu treći upisni rok počinje danas prijavljivanjem kandidata, polaganje prijemnih ispita biće realizovano od 6. do 9. oktobra, a završetak trećeg upisnog roka biće 15. oktobra kada se studenti upišu.

Na Univerzitetu u Nišu treći upisni rok počeo je 1. oktobra prijavljivanjem kandidata, polaganje prijemnih ispita predviđeno je da traje od 6. do 28. oktobra, a upis kandidata od 13. do 31. oktobra kada je predviđeno da se i završi treći upisni rok.

Treći upisni rok na fakultetima u sastavu Univerziteta u Kragujevcu počeo je 29. septembra i trajaće do 31. oktobra.

Državni univerzitet u Novom Pazaru novi upisni rok započeo je 30. septembra prijavom kandidata, polaganje prijemnih ispita za sve studijske programe predviđeno je za 4. oktobar, a upis studenata za 11. oktobar nakon čega će upis biti završen.

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici upis nove generacije studenata završio je nakon drugog upisnog roka.

U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Beogradu upisana su 10.984 studenta, od kojih je 7.592 upisano na teret budžeta, a 3.392 kao samofinansirajući studenti, a posle prvog upisnog roka, za drugi upisni rok preostalo je 4.325 mesta, nakon čega je Univerzitet u Beogradu saopštio da se u drugom upisnom roku za 31 fakultet Univerziteta u Beogradu prijavilo 862 kandidata, a upisano je 565 studenata.

Prema ranijem saopštenju Univerziteta u Beogradu u školskoj 2025/26. godini planirano je da se na 106 studijskih programa na fakultetima Univerziteta u Beogradu upiše 15.248 studenta (9.745 na budžet i 5.503 samofinansirajućih) na osnovne i integrisane akademske studije i na dva studijska programa osnovnih strukovnih studija 50 studenata (samofinansirajućih).