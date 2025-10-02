Slušaj vest

Auto moto saveza Srbije (AMSS) je saopštio da automobli, na graničnim prelazima prolaze bez čekanja dok kamioni čekaju od sat do pet sati da izađu iz Srbije.

AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju jedan sat a na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom tri sata da napuste Srbiju.

Kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju pet sati a u Šidu jedan sat da izađu iz Srbije, dodaje se.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.