- Verovatno je bila stara boca, star ventil, nisu kontrolisali i to je curelo tokom noći, dovoljna je bila jedna varnica ili da se upali ringla malo jače. Možda je sama boca bila blizu šporeta i da je onda upaljen šporet, i zbog starosti boce, došlo do te kulminacije. Boce bi zaista trebalo da budu nove, zbog sigurnosti, creva da se redovno kontrolišu, to je isto vrlo bitno, i da se s vremena na vreme proveri miris tako što zatvorite sve prozore, kad je sve u redu ništa ne bi trebalo da se oseti, setite se to da proverite.