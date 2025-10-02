Slušaj vest

Međutim, iako su korisne, mogu biti jednako opasne, a nepažnja u rukovanju ili neispravna oprema lako mogu dovesti do curenja gasa i potencijalno razorne eksplozije. Istraživali smo šta najčešće dovodi do takvih incidenata i kako ih možemo sprečiti.

Plin je čest izbor u domaćinstvima zbog svoje prividne isplativosti, ali upravo ta ušteda može imati visoku cenu i predstavljati ozbiljnu opasnost, upozoravaju građani.

Ipak, stručnjaci ističu da do eksplozije ne dolazi lako, potrebno je da se poklopi više nepovoljnih faktora. Nemanja Milosavljević, haus majstor, se osvrnuo na slučaj iz Kosovske ulice u Beogradu:

- Verovatno je bila stara boca, star ventil, nisu kontrolisali i to je curelo tokom noći, dovoljna je bila jedna varnica ili da se upali ringla malo jače. Možda je sama boca bila blizu šporeta i da je onda upaljen šporet, i zbog starosti boce, došlo do te kulminacije. Boce bi zaista trebalo da budu nove, zbog sigurnosti, creva da se redovno kontrolišu, to je isto vrlo bitno, i da se s vremena na vreme proveri miris tako što zatvorite sve prozore, kad je sve u redu ništa ne bi trebalo da se oseti, setite se to da proverite.

