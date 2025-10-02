Slušaj vest

Prevare putem interneta i SMS poruka polako dobijaju sve soficisticiraniji oblik, deluju ubedljivije, teže za otkriti, a sa dolaskom veštačke inteligencije poprimaju glas i lik nama dragih osoba. Ipak, ljudsku kreativnost je teško zameniti, čak i kada je zlonamerna, a iskustva prevarenih dokazuju ovu tezu.

Nedavno se na društvenoj mreži Instagram pokrenula tema na koje sve načine su ljudi bili prevareni za novac, a kada su odgovori počeli da pristižu, bilo je i onih koji su doslovno za nevericu.

Tako je jedan mladić napisao da je pre oko tri godine poručio preko interneta najnoviji Ajfon telefon, a umesto toga dobio "u fulu zapakovane dve trule jabuke".

SMS Prevara Foto: Shutterstock

On nije bio jedini koji je naseo na prevaru prilikom kupovine telefona, pa je tako drugi komentator napisao da je poručio takođe Ajfon, ali mu je stigla kutija bez telefona. Kako je dodao, na kraju se ispostavilo da je osoba koja pakuje u kurirskoj službi uzela telefon.

Prevare sa telefonima se tu ne završavaju pa je jedna devojka napisala da je na sajtu za kupovinu i prodaju ugovorila menjanje telefona za jednom osobom, poslala svoj uređaj na dogovorenu adresu, a drugi telefon nikad nije dobila. Kako je navela, nakon mesec dana joj je policija vratila njen telefon koji je od tada promenio najmanje šest vlasnika.

Platili za francuskog buldoga 200 evra

- Tražio drug da kupi francuskog buldoga i devojka ga ubedila na frku da plate 200 evra liku koji ih je ubeđivao da se jedan nalazi na aerodromu u Beogradu i da odu brzo da ga pokupe jer se prvobitni kupac nije pojavio da ga preuzme, a kuca je gladna. Na aerodromu su se samo nasmejali, kao i u odeljenju za visokotehnološki kriminal - napisao je jedan Novosađanin.

Foto: Shutterstock

Da može biti i bizarnije, nadovezalo se već sledeće iskustvo.

- Tako je koleginica jednom uplatila za, gle sad.... Mladunče majmuna. Isto bio negde u BG, odustao kupac i kao evo majmun za 200 evra, izvol´te samo danas - glasio je ovaj komentar.

Gatare, hitni slučajevi, "otmica" kofera...

Kada je reč o prevarama u inostranstvu, dominiraju one koje se tiču uzimanja kofera pa traženja otkupa za iste, te uplate za smeštaj koji ne postoji i tome slično.

Foto: Shutterstock

Ipak, najveći utisak na prevarene su ostavile one prevare koje se tiču pomoći drugima u nevolji ili pak susreti sa ubedljivim gatarama.

- Ja idem malo brže autoputem, neka kiša pada, onako slabija vidljivost, neki audi iza mene blica, ne mogu da skontam da li je presretač... Ja stanem u zaustavnu traku, izašli neki Romi, kao stranci, treba im za gorivo, kukaju... Ja kao omađijan dam im 2.000 dinara, a oni počeli lažno zlato da mi ubacuju u auto, kao daj još... ja znam da je lažno, znam sve, ali kao omađijan. Dam im 150 evra što sam nosio kumu na aerodrom, trebao da ide za Španiju. Nastavim da vozim i pitam se jesam li normalan. Nisam ni proverio "zlato", znao sam da je lažno, tako da je kum dobio 350 evra umesto 500 - opisao je slikovito svoje iskustvo mladić.

Bilo je i komentara na kakve sve prevare naseda starija populacija, pa je tako jedan momak napisao da je drugarovom dedi ispred pošte čovek nudio kamen koji ispunjava želje, a ovaj mu dao tri hiljade dinara za taj kamen.