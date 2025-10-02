Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) upozorava da će danas i sutra biti hladno i oblačno, sa obilnim padavinama u većem delu Srbije, dok se u brdsko-planinskim i planinskim predelima južne i istočne Srbije očekuje susnežica i sneg sa formiranjem i povećanjem snežnog pokrivača. Samo će na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme.

Petak

Prema najavi RHMZ, obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, posebno tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 02.10. do 03.10. u većini mesta očekuje se između 60 i 100 mm kiše, lokalno i do 120 mm, dok se u brdskim i nižim planinskim predelima očekuje između 10 i 20 cm snega, lokalno preko 30 cm, a u višim predelima i preko 50 cm snega.

Subota

RHMZ dodaje da će u subotu biti toplije, uz postepeni prestanak padavina i slabljenje vetra ujutro i pre podne, a posle podne i uveče i postepeno razvedravanje sa zapada.

Nedelja, ponedeljak, utorak

U nedelju jutro će biti hladno, naročito na jugu i jugoistoku, gde je moguća pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana očekuje se novo prolazno naoblačenje sa severozapada, koje će u nedelju posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka ponedelјku i u ponedelјak u ostalim krajevima mestimično usloviti kišu.

Od utorka se očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima i postepeno toplije temperature.