JP "Putevi Srbije" obaveštava celokupnu javnost da su uspešno realizovane aktivnosti funkcionalnog testiranja sistema automatskog upravljanja na deonici autoputa Pakovraće-Prilipac (Požega) u tunelima Laz i Munjino brdo, u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja, u periodu od 29.09. do 02.10.2025.

Funkcionalna ispitivanja su izvršena u prisustvu predstavnika relavantnih institucija i sertifikovanih tela iz delokruga nadležnosti, odgovornog izvođača radova, nadzornog organa na projektu, stručnog osoblja ispred Investitora JP "Putevi Srbije", kao i predstavnika MUP – Sektora za vanredne situacije i Komisije za tehnički pregled.

image002.jpg
Foto: Putevi Srbije

Funkcionalno testiranje SCADA sistema obuhvatilo je simulacije stvarnih scenarija vanrednih situacija (saobraćajna nezgoda, požar, evakuacija, detekcija dima, aktivacija ventilacije i signalizacije), koji zahtevaju sinhronizovano upravljanje svim podsistemima tunela u obe cevi.

Uspostavljanje dinamičkog saobraćaja na deonici autoputa Pakovraće-Prilipac (Požega) planirano je za sutra u 12 časova.

