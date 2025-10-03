Slušaj vest

Vožnju će danas u višim predelima južne, jugozapadne i centralne Srbije na području Peštera, Golije, Zlatibora, Zlatara i Kopaonika otežavati snežne padavine koje su praćene vetrom i poledicom, dok će vidljivost zbog kiše, mokrih kolovoza i niske oblačnosti na prevojima, ali i na putevima u nižim predelima biti slabija, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS-a apeluju na vozače da se uzdrže se i odlože putovanje u ova planinska područja jer zbog obilnih snežnih padavina u prvim danima jeseni vožnja može biti teža i neizvesna.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.