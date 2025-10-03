Slušaj vest

Vožnju će danas u višim predelima južne, jugozapadne i centralne Srbije na području Peštera, Golije, Zlatibora, Zlatara i Kopaonika otežavati snežne padavine koje su praćene vetrom i poledicom, dok će vidljivost zbog kiše, mokrih kolovoza i niske oblačnosti na prevojima, ali i na putevima u nižim predelima biti slabija, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS-a apeluju na vozače da se uzdrže se i odlože putovanje u ova planinska područja jer zbog obilnih snežnih padavina u prvim danima jeseni vožnja može biti teža i neizvesna.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Teretna vozila se, na izlazu, na graničnim prelazima Horgoš i Šid zadržavaju 60 minuta, a na Batrovcima 240 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ne propustiteAutoKako zaštititi auto od nevremena i grada: Saveti koji mogu sačuvati vaš novčanik, nemojte da pravite fatalnu grešku, reagujte brzo
shutterstock_1316219375(1) copy.jpg
AutoPovukao se u svoju odaju, 10 dana kasnije njegovo telo je istrulilo: Tvorca dizel motora sin jedva prepoznao, ovo i dalje nikom nije jasno
r.jpg
AutoDa li znate šta znače ovi trouglovi na putu: Zbunjuju vozače a imaju važnu funkciju u saobraćaju
Zmajevi zubi su optička iluzija za bezbednost u saobraćaju
AutoSamouslužne perionice su u modi, ali pazite! Automehaničar upozorava: Ako perete auto sami, obavezno pratite ova pravila, greške mogu biti skupe
shutterstock-673631614.jpg