U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, dok će se samo na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Da li je Miholjsko leto zaista otkazano ili još ima nade da nas u narednom periodu sačekaju topliji dani, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrio je Ivan Ristić.

OVOG MESECA SNEG ĆE OBORITI SVE REKORDE, ALI STIŽE I MIHOLJSKO LETO! Ivan Ristić otkriva kada ćemo ponovo uživati u 25 stepeni - do tada ne odlažite kišobrane Izvor: Kurir televizija

- Ovo su pozno novembarske, pa čak i decembarske temperature. Pada sneg na planinama, a danas je najviši rekord na Kopaoniku. Sadašnji rekord po visini snega u oktobru je 44 cm, već sada je na 40 cm, tako da ćemo sigurno oboriti rekord - objašnjava Ristić.

Najavljuje da će kiša padati tokom celog dana, a prestanak padavina očekuje se sutra.

- U nedelju novo prolazno oblačenje ponovo krajem dana, a u ponedeljak pre podne padaće kiša. Otopljenje postepeno kreće od srede, četvrtka, u drugoj polovini sledeće nedelje. Sledeći petak temperatura će opet biti oko 20 stepeni, dakle, normalna je za ovo doba godine, a udrugoj dekadi oktobra kreće i Mihojsko leto, to će biti temperatura između 20 i 25 stepeni.

