Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović Sofronijević rekla je za RTS da država ima raznorazne digitalizovane baze podataka i ukrštanjem tih podataka dolazimo do brzog i jednostavnog postupka upisivanja nelegalnih objekata, gde nije potrebno ispunjenje urbanističkih i tehničkih uslova.

Dodala je da će postupak u praksi biti jednostavan u nekoliko koraka – evidentiraj, prijavi, proveri, upiši, kao i da će građani postupak upisivanja nekretnine plaćati u zavisnosti od toga gde se ona nalazi.

Vlada Republike Srbije usvojila je prošlog petka Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, kojim se rešava višedecenijski problem velikog broja nelegalnih objekata. Cilj Zakona je, kako se navodi, da se najveći broj objekata upiše na vlasnike i da sve postane legalno.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović Sofronijević kaže da se ovaj zakon dosta razlikuje od svih prethodnih zakona o legalizaciji, jer su svi oni propisivali ispunjenost urbanističkih uslova i dostavu tehničke dokumentacije.

- Za razliku od njih ovo nije ni legalizacija ni ozakonjenje, ovo je zakon najsličniji konceptu poznatom kao formalizacija. Vi ste formalni vlasnik, ali u stvarnom životu vaš objekat pravno ne postoji. Država nam je omogućila da imamo raznorazne digitalizovane baze podataka. Ukrštanjem tih podataka mi dolazimo do brzog i jednostavnog postupka, gde nije potrebno ispunjenje urbanističkih i tehničkih uslova - istakla je Sofronijevićeva.

Prema njenim rečima, ovakav koncept je preporučen i od Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija.

Evidentiraj, prijavi, proveri, upiši

Ministarka je rekla da će postupak u praksi biti jednostavan – evidentiraj, prijavi, proveri, upiši.

Kako je rekla, evidentira država i građani tu ništa ne rade, dok građani vrše prijavu, koje još nisu počele jer zakon tek treba da prođe skupštinsku proceduru.

Sofronijevićeva je rekla da je država spremna za ovaj zakon i da je spremna i digitalna platforma, koju su obezbedili Republički geodetski zavod i Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

Ističe da je u ovom postupku sve centralizovano.

- Kad kažem sve je centralizovano, to znači da jedan organ vodi postupak, proverava. To je onaj treći korak. Agencija za prostorno planiranje pogleda, ukrsti ono što ste vi napisali u prijavi i izdaje jednu potvrdu. Ta potvrda se putem e-šaltera šalje Republičkom geodetskom zavodu, koji bez ikakvih taksa i naknada upisuje po pravu prioriteta - objasnila je ministarka.

Koliki će biti troškovi

Naknada za ovaj posao, evidentiranje i upis prava svojine, određena zakonom, kaže Sofronijevićeva i dodaje da nikakvih dodatnih skrivenih troškova nema.

- Po ovom zakonu opšte je pravilo, opšte je načelo da svi vlasnici takvih objekata plaćaju naknadu u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Posebna pravila važe samo za dve kategorije lica, a to su vlasnici porodičnih stambenih objekata i vlasnici stanova u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, gde nam je investitor pobegao, gde je nepoznat. Oni plaćaju fiksnu cenu - rekla je ministarka.

Pojasnila je da u Beogradu postoji osam zona koje su već utvrđene odlukom Skupštine grada u odnosu na koje se utvrđuje visina doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

- Postoji i ekstra zona i prva zona. U ekstra zoni plaća se hiljadu evra stan bilo koje površine. U četvrtoj zoni Beogradskoj, kao što je naselje Borča, tu je 200 evra - kaže Sofronijevićeva.

Pomoć građanima u lokalnim samoupravama

Ministarka je napomenula da građani koji nemaju tehničke mogućnosti i znanja da sami prijave nekretninu to mogu umesto njih da urade jedinice lokalne samouprave.

Na pitanje da li ovaj zakon na neki način abolira nelegalnu gradnju, ministarka kaže da su svi dosadašnji zakoni imali dobre namere da spreče nelegalnu gradnju, ali da je bila loša realizacija, a mnogo je razloga za to.

- Međutim, mi sada imamo digitalizaciju, imamo digitalizovane mnoge državne organe, koji su sve svoje podatke digitalizovali. Imamo mogućnost korišćenja veštačke inteligencije, ovo je ipak 21. vek, tako da u ovom trenutku, u ovom vremenu, mi možemo da ponudimo ovaj koncept, jednostavan, brz, digitalizovan, jedna prijava - istakla je ministarka.

Uticaj na tržište nekretnina

Napominje da će usvajanje ovog zakona uticati na nekretnine, ali ne u negativnom smislu.

- Jedan od osnovnih ciljeva ovog zakona jeste nulta tolerancija na buduću bespravnu gradnju. Da, pojaviće se dosta nekretnina, ali one će biti pravno postojeće. Po meni, to je moje mišljenje, neće uticati negativno na tržište nekretnina, jer svi će biti izjednačeni. Doći ćemo samo do uređenijeg tržišta nekretnina - kaže ministarka građevinarstva.

Sofronijevićeva je rekla da će neki objekti preći u vlasništvo države, a to su objekti poput onih koji su građeni u prvoj zoni zaštite, prirodno-kulturnog dobra, u zaštitnom pojasu eksproprijacije auto-puta, na javnom vodnom dobru.

- Da potpuno budem jednostavna, neće se isplatiti bespravna gradnja - kaže ministarka i dodaje da će se prvo raditi po prijavi građana, a zatim će država raditi ukrštanjem podataka i upisati vlasnike i onih nelegalnih objekata za koje nije podnet zahtev.

Kurir/ RTS