Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) Slobodan Sovilj kaže da je u prethodnih 48 sati palo više od 50 centimetara snega, a da će do kraja dana biti oboren rekord po visini snega na planinama u oktobru. Prestanak padavina očekuje se sutra popodne, zaključuje Sovilj.

Crveni meteo alarm je iznad većeg dela centralne i južne Srbije upravo zbog obilnih padavina, ističe meteorolog RHMZ Slobodan Sovilj u razgovoru za Jutarnji program Radio-televizije Srbije.

"Na ovom području građanima su stigle i SMS. Završetak ovog vanrednog događaja očekuje se sutra, sredinom dana, kada će ciklon konačno napustiti naše područje i izmestiti se dalje na istok", navodi Sovilj.

Foto: Printscreen/RTS

Naglašava da će ove godine biti oboreni dosadašnji istorijski maksimumi, kada je reč o visini snega za oktobar.

"Na Kopaoniku je sada palo 44 centimetra, na Zlatiboru i Sjenici oko 29 i 27 centimetara, što jasno ukazuje da ćemo premašiti dosadašnje istorijske maksimume i oboriti rekord", napominje Sovilj.

Ukazuje da će ovogodišnja zima biti duga i veoma hladna.

"Ipak, u drugoj polovini oktobra i početkom novembra očekujemo periode od po pet do sedam stabilnih dana, tokom kojih će temperatura biti iznad 20 stepeni, što možemo podvesti pod dana takozvanog miholjskog leta", zaključuje Sovilj.

(Kurir.rs/RTS)

