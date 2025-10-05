Slušaj vest

Vernici svakodnevno celivaju ikone u mnogim crkvama i manastirima, naročito kada su praznici i liturgije. Međutim, retko ko zna da i ovaj čin ima pravila i smisao.

Nije svejedno gde se ikona celiva jer nije to samo izraz poštovanja, već i duhovni kontakt sa svetinjom.

Veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević objasnio je kako se pravilno celiva ikona.

- Evo vam jedne praktične stvari. Kad prilazite da celivati, odnosno da poljubite ikonu, ukoliko je izobražena cela figura svetitelja, u ovom slučaju Isusa Hrista, celivaćemo ruku ili noge - naveo je on.

img20240125wa0139.jpg
Kako se pravilno celiva ikona Foto: Petar Aleksić

Snimak je objavljen na njegovom Tiktok nalogu.

- Ukoliko je ikona u vidu portreta kao ovde sveta majka Angelina, onda ćemo celivati ruke ili čak i krst koji se nalazi na ikoni. Nikako ne treba da celivamo samo lice svetitelja ili svetiteljke - naglasio je Đurđević.

Ne propustiteDruštvoSvečano ispraćene mošti vrača Kozme i Damjana: Vernici satima čekali da celivaju svetinju! Bajina bašta ne pamti ovakav događaj! FOTO
4.jpg
DruštvoDa li treba da ljubimo vrata kada ulazimo u crkvu? Jedan video u kojem se daje odgovor pokrenuo raspravu na mrežama
Screenshot 2024-10-27 093633.jpg
DruštvoSVE IZGORELO, SAMO IKONA OSTALA NETAKNUTA: Pogledajte nestvarnu sliku vatrogasca iz Šapca
Screenshot 2025-07-16 134650.jpg
DruštvoKo je dotakne blagosloven bude: 90 godina čudotvorne ikone u manastiru Tumane! Proslavljena je po mnogim čudesima
Manastir Tumane

"POD MASKOM IKONA I RELIGIJE VARAJU LJUDE ZARAD NOVCA" Otac Vladimir Pekić obelodanio! Evo kojih ljudi se treba paziti Izvor: Kurir televizija