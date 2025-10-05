Kako se pravilno celivaju ikone? Mnogi vernici greše kada rade ovo: "Nikako ne treba da celivamo lice svetitelja ili svetiteljke"
Vernici svakodnevno celivaju ikone u mnogim crkvama i manastirima, naročito kada su praznici i liturgije. Međutim, retko ko zna da i ovaj čin ima pravila i smisao.
Nije svejedno gde se ikona celiva jer nije to samo izraz poštovanja, već i duhovni kontakt sa svetinjom.
Veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević objasnio je kako se pravilno celiva ikona.
- Evo vam jedne praktične stvari. Kad prilazite da celivati, odnosno da poljubite ikonu, ukoliko je izobražena cela figura svetitelja, u ovom slučaju Isusa Hrista, celivaćemo ruku ili noge - naveo je on.
Snimak je objavljen na njegovom Tiktok nalogu.
- Ukoliko je ikona u vidu portreta kao ovde sveta majka Angelina, onda ćemo celivati ruke ili čak i krst koji se nalazi na ikoni. Nikako ne treba da celivamo samo lice svetitelja ili svetiteljke - naglasio je Đurđević.