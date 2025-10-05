Kako se pravilno celiva ikona

Vernici svakodnevno celivaju ikone u mnogim crkvama i manastirima, naročito kada su praznici i liturgije. Međutim, retko ko zna da i ovaj čin ima pravila i smisao.

Nije svejedno gde se ikona celiva jer nije to samo izraz poštovanja, već i duhovni kontakt sa svetinjom.

Veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević objasnio je kako se pravilno celiva ikona.

- Evo vam jedne praktične stvari. Kad prilazite da celivati, odnosno da poljubite ikonu, ukoliko je izobražena cela figura svetitelja, u ovom slučaju Isusa Hrista, celivaćemo ruku ili noge - naveo je on.

Kako se pravilno celiva ikona Foto: Petar Aleksić

Snimak je objavljen na njegovom Tiktok nalogu.

- Ukoliko je ikona u vidu portreta kao ovde sveta majka Angelina, onda ćemo celivati ruke ili čak i krst koji se nalazi na ikoni. Nikako ne treba da celivamo samo lice svetitelja ili svetiteljke - naglasio je Đurđević.