Nastradala jer je držala telefon na punjaču pored kade - strujni udar doživela u sekundi! Električar objašnjava šta je tačno izazvalo tragediju
Majka troje dece iz Dablina izgubila je život od strujnog udara dok je u kadi držala mobilni telefon na punjaču. Za ovu tragediju delimično su krivi i proizvođači telefona jer su korisnicima stvarali iluziju bezbednosti reklamirajući uređaje kao vodootporne. Koliko je opasno kada telefon ili ostali uređaju dođu u kontakt sa vodom, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" objasnio je Nemanja Milosavljević, električar.
Milosavljević je naglasio koliko su ovakve situacije rizične i koliko je važno izbegavati kontakt uređaja i vode.
- Pošto se desila ta konkretna situacija da je žena poginula u kupatilu zbog telefona, odnosno zbog toga što je punila telefon dok se kupala, moramo uzeti u obzir činjenicu da ne smemo da se igramo s takvim stvarima. Ako smo već u kupatilu, možemo bar iskulirati što se kaže tih desetak, petnaest minuta, da se ne igramo sa životom. Bez obzira da li je fen uključen na prekidač ili ne, ako je uključen u struju i padne u vodu kao i punjač, kao i bilo šta, može doći do strujnog udara. Tako je žena i nastradala, nažalost - objasnio je on.
Na pitanje o vodootpornim telefonima i punjačima, Milosavljević je precizirao:
- Telefon ne može da izazove strujni udar, sam telefon, ali je on bio uključen u punjač, on je upao u vodu, adapter je prespojio i direktno je struja došla u kontakt sa vodom, tako da tu nije bilo pomoći, ali telefon kao telefon ne može da izazove ništa čoveku.
Govorio je i o opasnostima koje nose uređaji sa baterijama, kao što su usisivači, trotineti i električni bicikli.
- To su vrlo verovatno štapni usisivači sa baterijom, kao i svi novi uređaji koji stižu sa baterijom. Te baterije nisu baš nešto što se pokazale dobrim, zato što su izazvale dosta požara, ne samo na usisivačima, već i na trotinetima i električnim biciklama.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs