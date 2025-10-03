Slušaj vest

Majka troje dece iz Dablina izgubila je život od strujnog udara dok je u kadi držala mobilni telefon na punjaču. Za ovu tragediju delimično su krivi i proizvođači telefona jer su korisnicima stvarali iluziju bezbednosti reklamirajući uređaje kao vodootporne. Koliko je opasno kada telefon ili ostali uređaju dođu u kontakt sa vodom, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" objasnio je Nemanja Milosavljević, električar.

Milosavljević je naglasio koliko su ovakve situacije rizične i koliko je važno izbegavati kontakt uređaja i vode.

Foto: Kurir Televizija

- Pošto se desila ta konkretna situacija da je žena poginula u kupatilu zbog telefona, odnosno zbog toga što je punila telefon dok se kupala, moramo uzeti u obzir činjenicu da ne smemo da se igramo s takvim stvarima. Ako smo već u kupatilu, možemo bar iskulirati što se kaže tih desetak, petnaest minuta, da se ne igramo sa životom. Bez obzira da li je fen uključen na prekidač ili ne, ako je uključen u struju i padne u vodu kao i punjač, kao i bilo šta, može doći do strujnog udara. Tako je žena i nastradala, nažalost - objasnio je on.

Na pitanje o vodootpornim telefonima i punjačima, Milosavljević je precizirao:

- Telefon ne može da izazove strujni udar, sam telefon, ali je on bio uključen u punjač, on je upao u vodu, adapter je prespojio i direktno je struja došla u kontakt sa vodom, tako da tu nije bilo pomoći, ali telefon kao telefon ne može da izazove ništa čoveku.

Govorio je i o opasnostima koje nose uređaji sa baterijama, kao što su usisivači, trotineti i električni bicikli.

- To su vrlo verovatno štapni usisivači sa baterijom, kao i svi novi uređaji koji stižu sa baterijom. Te baterije nisu baš nešto što se pokazale dobrim, zato što su izazvale dosta požara, ne samo na usisivačima, već i na trotinetima i električnim biciklama.

