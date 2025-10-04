Grkinja priča koje tri stvari su je iznenadile u Srbiji

Mlada Grkinja koja je udata za Srbina otkrila je koje su to tri stvari koje su je šokirale kada je prvi put došla u Srbiju.

Podsetimo, ova mlada Grkinja nedavno je oduševila korisnike društvenih mreža kada se pohvalila da joj je najveći uspeh u životu to što je naučila da priča srpski jezik.

- Ćao, ja sam Grkinja i ovo su tri stvari koje su me šokirale kada sam došla prvi put u Srbiju. Prvo, da niko ne može da kaže tačno vreme. "Ajmo na kafu?" Dobro. "Kada ćeš da se nađemo?" Odgovor je: "Oko pet-šest" - ispričala je ona čudeći se kako je to moguće.

Srbi vole da piju rakiju Foto: Shutterstock

Druga stvar je kako je navela to koliko Srbi mogu da piju rakiju.

- Od ujutru sa kafom, pa posle jela kao dobro je za stomak. Bravo i svaka čast, ali meni je bilo "O Bože". I treći, domaćinstvo. Svaka čast i hvala. Koliko sam jela kod moje drugarice kući, koliko sam jela kod društva kući, znači, kao da sam gladovala pet godina, kao da nisam imala ništa da jedem, pa hajde: "Probaj to, evo i pita, jesi li probala ovo?" To ne može da se dobije ni u hotelu od pet zvezdica - dodala je ova mlada Grkinja.