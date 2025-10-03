Slušaj vest

Dan nakon što su prve pahulje pale na Kopaoniku, sneg je stigao i na Staru planinu. Sinoć je oko 19 časova temperatura pala na -1 stepen, a planinu je počeo da prekriva prvi ovosezonski sneg.

Direktor JP Stara planina, Goran Karadžić, potvrdio je da su vremenski uslovi u višim predelima stvorili pravu zimsku atmosferu.

– Na Staroj planini trenutno vlada prava zimska idila. Nadamo se da će i predstojeća sezona, kada zima kalendarski počne, doneti obilje snega, kako bismo mogli da budemo dobri domaćini svim skijašima i posetiocima – rekao je Karadžić.

Stara planina pod snegom prvih dana oktobra Foto: Privatna arhiva

Prvi sneg u oktobru nije neuobičajen za ovu planinu, koju zovu i Krov Srbije i koja iz godine u godinu postaje sve popularnija među ljubiteljima zimskih sportova. Rani sneg je i važan signal za sve one koji planiraju zimovanje, ali i za turističke radnike koji već uveliko pripremaju infrastrukturu za predstojeću sezonu.

Ukoliko se ovakav trend nastavi, očekuje se da skijaška sezona na Staroj planini krene ranije nego prethodnih godina.