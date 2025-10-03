Slušaj vest

Kraj Drugog svetskog rata doneo je neobične i krvave događaje na Balkanu. Iako su bili saveznici u borbi protiv nacizma, Rusi i Amerikanci su se sukobili – i to baš u Nišu! Bio je to jedini direktan oružani obračun dve sile tokom celog rata, a odigrao se na dan proslave Oktobarske revolucije 1944. godine.

Zbunjujuće okolnosti i nesporazumi doveli su do toga da se saveznički avioni i vojnici nađu jedni protiv drugih. Ostaje enigma – da li su Amerikanci greškom pomešali Niš sa Kosovskom Mitrovicom, ili je iza svega stajala mnogo ozbiljnija igra velikih sila?

Posledice sukoba bile su bolne: poginuli vojnici i tragedija koja je ostala upamćena kao krvava stranica oslobođenja Niša. Da bi se izbegla dodatna neprijatnost u odnosima sa Staljinom, kosti stradalih Crvenarmejaca kasnije su u tišini premeštene iz Niša u Jagodinu – daleko od mesta sukoba.

Odgovore donosi Momčilo Petrović u novom izdanju serijala „Istorijska čitanka Kurira".

