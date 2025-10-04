Slušaj vest

Pojedini korisnici ostali su zbunjeni nakon što je Instagram uveo novu opciju, za koju smatraju da nije bezbedna.

Upravo o tome pričala je Lana, korisnica Tiktoka.

Ona je želela da upozori korisnice na ovu opciju koju Instagram nudi.

- Naime, ako vam je jedna od opcija uključena u podešavanjima, na Instagramu će svako moći da vidi vašu lokaciju. A evo kako ćete i da je ugasite. Ući ćete u podešavanja na vašem telefonu i kliknuti na aplikacije. Naravno, tu ćete pronaći Instagram. I prva opcija koja vam piše lokacija, kliknućete "nikad" - objasnila je Lana.

Dodala je da će u suprotnom, svaki put kada korisnik uđe na Instagram i objavi nešto, svi pratioci moći da vide na mapi gde se korisnik nalazi.

- Iskreno mislim da to nije ni dobra, ni bezbedna opcija ni za koga od nas. Tako da, u suštini, ako niste biznis profil, već neko fizičko lice, smatram da ovu opciju treba da ugasite - napomenula je.