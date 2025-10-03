Tokom 35 godina rada i razvoja, Komisija za hartije od vrednosti je postala jedan od stubova finansijskog sistema Srbije. Izgradili smo regulatorni okvir, uspostavili nadzor, zaštitili generacije investitora i usaglasili praksu sa evropskim propisima, izjavio je predsednik Komisije Marko Janković.

Povodom obeležavanja 35 godina rada Komisije za hartije od vrednosti i tržišta kapitala u Republici Srbiji, u Belom dvoru je održana svečana proslava pod nazivom "Nasleđe koje oblikuje budućnost".

Tokom ceremonije, istaknuto je da je ovo istorijski jubilej koji potvrđuje ulogu tržišta kapitala kao jedne od ključnih institucija finansijske stabilnosti i privrede zemlje.

Marko Janković naglasio je potrebu za jačanjem tržišta korporativnih obveznica Foto: J.S. KHV

Predsednik Komisije Janković je, kako je saopšteno, naglasio potrebu za jačanjem tržišta korporativnih obveznica, podsticanjem kompanija na izlazak na berzu i istraživanjem digitalne imovine.

Posebno je istakao rezultat zajedničkog rada sa Beogradskom berzom i ostalim partnerima u finansijskom sistemu Srbije, to da investicioni fondovi u Srbiji upravljaju imovinom vrednom preko dve milijarde evra, što je desetostruki napredak u odnosu na stanje pre jedne decenije.

Pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović preneo je čestitke Ministarstva finansija i istakao strateški potez okupljanja tri ključne institucije - Komisije, Centralnog registra hartija od vrednosti i Beogradske berze - na jednom mestu, u poslovnom parku Prokop.

Ono će, kako je rekao, dramatično povećati efikasnost saradnje i poslati jak signal o jedinstvu i modernosti sistema. Popović je naveo da je kredibilitet tržišta kapitala direktan odraz makroekonomske i fiskalne politike, što je potvrđeno i dodeljivanjem prvog investicionog rejtinga Srbiji od strane S&P Global Ratings.

Tržište kapitala je pokretač prosperiteta za sve građane Srbije Foto: J.S. KHV

Predstavnik Beogradske berze, gospodin Lazo Ostojić, istakao je zajednički put i strateško partnerstvo Berze i Komisije u izgradnji jakog, sigurnog i modernog tržišta.

Predsednica odbora direktora Agencije za osiguranje depozita gospođu Ljubica Pantelić navela je da ova agencija i Komisija "već tri i po decenije, u izuzetno složenim društvenim i ekonomskim uslovima, grade mostove saradnje, poverenja i zajedničkog cilja".