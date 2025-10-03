Slušaj vest

Iz udruženja potrošača "Efektiva" stiže alarmantan podatak da je u Beogradu moguće kupiti vozačku dozvolu za 250 evra. Ukazali su na praksu u kojoj kandidati prolaze znatno kraću i slabiju obuku, a zatim dobijaju priliku da "kupe" uspešno završeno polaganje vožnje, čime se svakako zaobilaze sve zakonske procedure.

Takva praksa predstavlja i ozbiljan rizik po bezbednost za sve učesnike u saobraćaju, a o tome šta se desi kada vozači sa plaćenom dozvolom sednu za volan govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Slavka Babić, advokat, Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs i dr Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Radulović: Teže je kupiti dozvolu nego prethodnih decenija

Radulović je istako da kupovina vozačkih dozvola postoji, te je uporedio njenu cenu sa onom 90-ih godina, kada je na crnom tržištu iznosila u proseku onoliko koliko i celokupno plaćanje auto škole.

- Postoji kupovina, ali siguran sam da je to veći iznos od 250 evra. Kad je reč o zavođenju u sistem, danas je to teže nego pre nekoliko decenija. Ozbiljnije su procedure da bi se neko upisao u sistem. Siguran sam svakako da je ta praksa kupovine mnogo manja nego nekada.

Uputio je i apel nadležim organima.

- Poslednji apel nadležnima koji imaju edukativnu ulogu da sprovode kampanje za bezbednost u saobraćaju. Naši ljudi su neobučeni za vožnju, većina ljudi samo misli da zna da vozi, a nisu svesni opasnosti dok voze - rekao je Radulović.

Jevtić: Instruktorima vožnje fali motivacije

Jevtić je govorio o statistici koja se tiče saobraćajnih nesreća, povređenih i nastradalih.

- U Srbiji od početka godine imamo preko 13.500 hiljada povređenih lica , a skoro 24.000 nesreća koje su evidentirane. Druge zemlje u regionu imaju značajno manji broj poginulih nego mi.

Kao jedan od problema stvaranja loših vozača vidi i u instruktorima, odnosno njihovom manjku motivacije za rad sa kandidatima.

- Auto škole rade po pravilniku koji dugo nije apdejtovan. Kad sam čuo cenu za koju instruktor radi za jedan čas, kako da ga motivišete da prenese znanje za jedan čas? Imate i upisivanje časova u auto školi, da su vozili, a nisu. Time se čini medveđa usluga kandidatu.

Babić: Vožnja sa lažnom dozvolom je isto kao da je nemate

Babić je govorila o kaznama koje čekaju vozače sa lažnom vozačkom dozvolom.

- Vožnja sa lažnom vozačkom dozvolom je krivično delo falsifikovanja isprave, kazna je zaprećena od 3 meseca do 5 godina zatvora. Taj se dokument oduzima i lice se osuđuje na kaznu. Ako je prvi put to će najverovatnije da bude uslovna osuda. Postoji i prekršaj ukoliko vozite bez dozvole, ako vozite sa lažnom dozvolom smatra se da vozite i bez nje. Tu je kazna od 100.000 do 120.000 dinara i najmanje 15 dana zatvora i 8 kaznenih poena. Ako bez vozačke dozvole izazovete saobraćajnu nesreću, minimalna kazna je 45 dana zatvora ili 120.000 do 150.000 dinara.

