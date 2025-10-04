Slušaj vest

Goran Mihajlović, pomoćnih direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, govorio je za Kurir televiziju o vremenskoj prognozi koje građani mogu da očekuju ove jeseni.

Mihajlović kaže da između 60 i 100, a negde i 120 mililitara je količina padavina koja je predviđena za ovu epizodu vremenskih uslova, dok je predviđeno 60 centimetara snega.

- Snega je bilo i na području Kuršumlije, Dimitrograda, naročito jugozapadne Srbije. Ova vremenska situacija je donela mnogo više padavina jugozapadnim, južnim, jugoistočnim i istočnim delovima zemlje za razliku od severa gde nije bilo toliko padavina i gde imamo dvocifrene vrednosti temperature, dok je na području Subotice i Sombora 10 ili 11 stepeni, a u ostatku zemlje je temperatura ispod proseka, na jugu oko 3 do 4 stepena - kaže Mihajlović.

On dodaje da je snega bilo ranijih godina i krajem avgusta, pa i u septembru, ali smo prošle godine imali najtopliji septembar u istoriji merenja:

- Prethodnih nekoliko zima je imala samo pojavu snega u nižim predelima. Ovo je situacija koja se ne dešava često sa ovako velikom količinom padavinama u početku oktobra. Prilika je da ćemo prevazići maksimalne vrednosti sa obzirom da već pada sneg i da ga očekujemo i do kraja dana u planinskim periodima. Moguće je da ćemo imati oktobarski rekord - kaže Mihajlović.

Mihajlović kaže da ovo jeste novi rekord za jesenji sneg, ali kaže da u nižim predelima ne postoji rizik od snega, naročito u Beogradu:

- Očekuje se postepeno slabljenje i prestanak padavina, značajnijih snežnih padavina neće biti - kaže meteorolog.

Mihajlović podseća da je aktiviran sistem upozoravanja građana putem SMS-a, a ovog puta je u pitanju predeo južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije gde su građani obavešteni o količinama padavina i osnovnim informacijama koje ih upućuju na Sektor za vanredne informacije.

- Očekuju se odroni i klizišta, a postoji opasnost i od bujica. To su mali vodotokovi, ali postoji rizik. Takođe upozoravamo da ne treba kretati u planinske predele, bez adekvatne opreme - kaže Mihajlović.

Vremenska prognoza

Mihajlović kaže da se u jutarnjim satima subote se očekuje potpuni prestanak padavina na području čitave republike.

- U subotu će temperatura biti malo viša, u Beogradu oko 10 stepeni, u ostalim mestima takođe par stepeni više. Uglavnom suvo vreme, a u nedelju će doći do naoblačenja, ali sa prijatnijim temperaturama nego prethodnih dana. Prosečne vrednosti za područje Beograda za ovaj period je između 16 i 19 stepeni. Ovo su vrednosti koje su znatno ispod proseka - kaže Mihajlović.

Mihajlović kaže da će početak naredne sedmice doneti blago otopljenje, ali će se sneg zadržati na planinama do polovine naredne nedelje. Ipak, u nižim predelima se očekuje maksimalna temperatura između 18 i 21 stepeni.

Evo kako izgleda prvi sneg na Zlataru:

- Biće perioda od nekoliko dana bez padavina sa temperaturama oko proseka, neće biti 25 stepeni što je letnja temperatura u meteorologiji. Ovo će biti blaža varijanta Mihojlskog leta. Biće značajno toplije u odnosu na sadašnju temperaturu - kaže Mihajlović.

Mihajlović kaže da će padavine ove zime biti u granicama višegodišnjeg proseka, ali je činjenica da je ovakav početak oktobra već prevazišao prosek.

- Nije moguće povezati sadašnju vremensku prognozu sa očekivanjima za zimu. Prema našim prvim najavama, iako je i dalje rano, imaćemo hladne talase i padavine, ali cela zima u proseku će biti jedan stepen iznad proseka, te očekujemo blažu zimu sa kratkotrajnim hladnim periodima - kaže Mihajlović i dodaje da se nova tura snežnih padavine očekuje krajem oktobra.

On dodaje da nagle promene u vremenu mogu uticati posebno na one koji su osetljivi na nagle promene pritiska i visoku vlagu, koja najviše utiče na hronične bolesnike i one koji imaju probleme sa astmom i disajnim putevima. Vreme utiče i na raspoloženje svih nas, ali Mihajlović kaže da ovo nije razlog da ne provedemo dane na prijatan način.

Kopaonik pokriven snegom

Na Kopaoniku sneg je padao više od 48 sati, a u Nacionalnom parku Kopaonik kažu da ovo nije ništa neuobičajeno.

- U ovom periodu se često dešava da pada sneg, ovo je ipak planina gde se u toku jednog dana mogu smeniti sva godišnja doba. Tako i tokom leta dan može da počne lepo, a da se završi sa snegom. Biljni i životinjski svet se već spremio za zimu. Sneg je dobar za biljke jer služi kao toplotni izolator, izuzev u ovakvim situacijama jer listopadne biljke i dalje nisu odbacile svoje listove, pa rani snegovi mogu da ih dodatno opterete, pa može doći do pucanja stabla i iskrivljenja biljke. Životinje su već spremne za zimu, dovoljno su se hranile leti za zimsko preživljavanje i san, a promenile su i svoje krzno - kaže za Kurir Suzana Komatović, Nacionalni park Kopaonik.

Gosti planine kažu da nisu iznenađeni i da očekuju da će ga biti i do kraja sezone. Svi putni pravci ka Kopaonika su prohodni. Najraniji sneg na Kopaoniku bio je zabeležen 31. avgusta 1995. godine, dok je najveća visina od 197 centimetara zabeležena je 1984. godine. Iako statistički sneg na kopaoniku traje 150 dana godišnje, u prošloj sezoni bilo ga je 22 dana.

