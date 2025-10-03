Slušaj vest

Prva sednica Odbora za praćenje sprovođenja višegodišnjeg Operativnog programa za zapošljavanje, veštine i socijalno uključivanje za period 2024-2027. održana je danas u Palati Srbija.

Sednicu je otvorila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koje je istakla da je početak rada ovog odbora veoma važan korak za našu državu.

„Sprovođenje ovog programa direktno utiče na živote ljudi u Srbiji. Govorimo o projektima koji dotiču svakog građanina: od učionice u kojoj naše dete uči, mladog čoveka koji traži svoj prvi posao, do porodice koja čeka krov nad glavom“, navela je ministar.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Operativni program vredan je 126 miliona evra, od čega je 100 miliona podrška Evropske unije, a ostatak je uložila Republika Srbija. Implementacija ovog programa trajaće do 2032. godine. Izdvojena sredstva su usmerena na podršku mladima u zapošljavanju, opremanju škola, kao i na socijalno uključivanje kroz obezbeđivanje stambenih rešenja za ranjive kategorije, proces deinstitucionalizacije i razvoj integrisanih usluga na nacionalnom i lokalnom nivou.

Navodeći neke od programa koji se finansiraju uz podršku EU, ministar je navela da je Garancija za mlade već dala odlične rezultate u tri okruga u kojima je do sada sprovedena, kao i da je cilj da se u narednom periodu implementira i na teritoriji cele naše zemlje.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Kako je istakla, neophodno je da se mladi razvijaju, rade na sebi i prilagođavaju se tržištu rada, ali i da znaju da imaju podršku svoje države, EU i njenih fondova, koji su, kako kaže, veoma važni za postavljanje temelja i kreiranje politike Srbiji.

„Biće izazova, ali sam uverena da ćemo, kroz partnerstvo i zajednički rad, obezbediti da sredstva Evropske unije i Republike Srbije donesu konkretne rezultate našim građanima. Verujem da će ova saradnja biti primer kako se, uz podršku EU i angažovanje domaćih institucija i partnera, gradi inkluzivnije i pravednije društvo“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.