PODRŠKA MLADIMA, ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU Stamenkovski: Početak sprovođenja Operativnog programa za zapošljavanje je važan korak za Srbiju
Prva sednica Odbora za praćenje sprovođenja višegodišnjeg Operativnog programa za zapošljavanje, veštine i socijalno uključivanje za period 2024-2027. održana je danas u Palati Srbija.
Sednicu je otvorila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koje je istakla da je početak rada ovog odbora veoma važan korak za našu državu.
„Sprovođenje ovog programa direktno utiče na živote ljudi u Srbiji. Govorimo o projektima koji dotiču svakog građanina: od učionice u kojoj naše dete uči, mladog čoveka koji traži svoj prvi posao, do porodice koja čeka krov nad glavom“, navela je ministar.
Operativni program vredan je 126 miliona evra, od čega je 100 miliona podrška Evropske unije, a ostatak je uložila Republika Srbija. Implementacija ovog programa trajaće do 2032. godine. Izdvojena sredstva su usmerena na podršku mladima u zapošljavanju, opremanju škola, kao i na socijalno uključivanje kroz obezbeđivanje stambenih rešenja za ranjive kategorije, proces deinstitucionalizacije i razvoj integrisanih usluga na nacionalnom i lokalnom nivou.
Navodeći neke od programa koji se finansiraju uz podršku EU, ministar je navela da je Garancija za mlade već dala odlične rezultate u tri okruga u kojima je do sada sprovedena, kao i da je cilj da se u narednom periodu implementira i na teritoriji cele naše zemlje.
Kako je istakla, neophodno je da se mladi razvijaju, rade na sebi i prilagođavaju se tržištu rada, ali i da znaju da imaju podršku svoje države, EU i njenih fondova, koji su, kako kaže, veoma važni za postavljanje temelja i kreiranje politike Srbiji.
„Biće izazova, ali sam uverena da ćemo, kroz partnerstvo i zajednički rad, obezbediti da sredstva Evropske unije i Republike Srbije donesu konkretne rezultate našim građanima. Verujem da će ova saradnja biti primer kako se, uz podršku EU i angažovanje domaćih institucija i partnera, gradi inkluzivnije i pravednije društvo“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.
Sednici su prisustvovali predstavnici Evropske komisije i Delegacije Evropske unije u Srbiji, predstavnici institucija u sistemu upravljanja i kontrole, predstavnici pokrajinskih, regionalnih i lokalnih vlasti, ekonomskih i socijalnih partnera, istraživačkih organizacija, univerziteta i organizacija civilnog društva.