Slušaj vest

Na pojedinim portalima i društvenim mrežama pojavo se tekst u kojem je zloupotrebljeno ime i prezime istaknutog kardiologa, profesora doktora Milike Ašanina, iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, a u kojem on, navodno, reklamira lek za čišćenje krvnih sudova, zarad snižavanja holesterola.

U tekstu koji ni gramatički, a ni stručno, odnosno medicinski nije ispravan, navodi se da profesor tvrdi da samo jedan lek, koji je stvorio nepostojeći Vaskularni i kardiološki institut u Beogradu još 2021. godine, može da očisti krvne sudove i nijedan drugi.

Prof. dr Milika Ašanin Foto: Screenshot RTS

Iako je očigledno da se radi o prevari i o zloupotrebi pomoću veštačke inteligencije, ovakva vrsta zloupotrebe može da naškodi pacijentima, imajući u vidu koliko ljudi u Srbiji ima problem sa holesterolom, koji je jedan od faktora rizika za kardiovaskularne bolesti.

Profesor Milika Ašanin zatečen ovim intervjuom, rekao je za „Blic“ da je intervju lažan, da on nikada nije reklamirao nijedan lek, i da je sve zloupotreba njegovog imena i prezimena.

- Nikada nisam reklamirao nijedan lek, niti sam dao ovaj intervju. Od svega ovoga je bitnije da ovakve radnje, koje su čista zloupotreba i plod veštačke inteligencije mogu da naštete zdravlju građana - rekao je profesor Milika Ašanin za "Blic“.

On je najavio da će povodom ovih objava preduzeti sve neophodne pravne korake, i da se nada da će se institucije sistema ovom zloupotrebom pozabaviti.

1/3 Vidi galeriju Doktori čiji su likmi delo zloupotrebljeni za reklamiranje proizvoda Foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

Za ovakva krivična dela javno tužilaštvo pokreće postupak, a ovakve objave uglavnom sponzorišu razne, sumnjive Fejsbuk stranice.

Profesor Milika Ašanin samo je jedan u nizu koji se našao na meti ovakvih zloupotreba. To se desilo i sa epidemiolog doktorom Predragom Konom, zatim profesorom Miljkom Ristićem, profesorkom Danicom Grujičić, kao i profesorom Branislavom Nestorovićem.

Inače, ovakvo reklamiranje leka u Srbiji je zabranjeno, kao i da se prilikom reklamiranja ističu preporuke poznatih ličnosti, koje bi svojom popularnošću mogle da utiču da se lek koristi.