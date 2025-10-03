Slušaj vest

Hladno oktobarsko jutro donelo je probleme Beograđanima, iako snega u prestonici nema, pojedini građani ostali su bez grejanja.

Čitaoci Kurira javljali su se iz različitih delova grada navodeći da nemaju grejanje. Čitaoci su javili da deo korisnika u Žarkovu, Novom Beogradu, Palilule i Bežanijske kose, nije imao isporuku toplotne energije.

Recimo jedan čitalac kaže da deo stanara ima grejanje, dok ostatak nema.

- Komšije do 10 sprata imaju grejanje, a mi koji stanujemo iznad nemamo - požalio se on.

Iz JKP "Beogradske elektrane" navode za Kurir da su juče, 2. oktobra, čak 13 dana pre zvaničnog početka grejne sezone počele da isporučuju toplotnu energiju potrošačima.

Deo stanara nema grejanje Foto: Shutterstock

- Naime, u periodu od 1. do 9. oktobra preduzeće je trebalo da obavi funkcionalne probe sistema i da proveri rad toplotnih izvora (15 toplana i 16 kotlarnica), toplovodne mreže i predajnih stanica, ali zbog nižih spoljašnjih temepratura vazduha, započeli smo isporuku. Svi toplotni izvori su u funkciji i nema sistemskih poremećaja u snabdevanju - navode i dodaju:

- S obzirom da sistem daljinskog grejanja Beograda čine 15 toplana i 16 kotlarnica, oko 1.600 kilometara toplovodne mreže i više od 9.400 toplotnih predajnih stanica i da je pet meseci bio u stanju mirovanja, važno je istaći da je za stabilan rad tako velikog energetskog sistema neophodno nekoliko dana postepenog i veoma pažljivog opterećivanja postrojenja zbog prelaska iz stacionarnog u dinamicki režim rada.

Dodaju da je kao na svakom početku grejne sezone, broj poziva upućenih Servisnom centru grada Beograda na broj telefona 11-01-11 je povećan.

- Svi operateri su aktivni i primaju prijave korisnika. Uobičajeno je da do zagušenja dolazi zbog velikog broja poziva sugrađana jer se neretko dešava da više stanara iz jednog objekta zove zbog iste prijave. Zato apelujemo da profesionalni upravnici i predsednike skupština stanara upućuju prijave kada cela zgrada nema grejanje kako linije ne bi bile preopterećene. Trenutno, a i u narednih nekoliko dana prioritet imaju prijave koje se odnose na curenje vode iz instalacija, kao i na negrejanje celih objekata. Molimo potrošače da imaju razumevanja, sve raspoložive ekipe su na terenu - istakli su.