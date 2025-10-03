Srbija i Japan jačaju saradnju u oblasti turizma

Turistička organizacija Srbije (TOS) potpisala je danas, u Ambasadi Republike Srbije u Tokiju, memorandum o razumevanju sa “Japan and Southeast-Europe Business Association” (JSEEBA).

Ovim sporazumom otvara se novo poglavlje u promociji Srbije i regiona na japanskom tržištu, kroz zajedničke aktivnosti usmerene na povećanje prepoznatljivosti naše zemlje kao turističke destinacije.

Memorandum predviđa konkretne korake, poput prevođenja promotivnih materijala na japanski jezik, organizacije tematskih događaja u Japanu, kao i intenzivnijeg povezivanja sa vodećim akterima japanske turističke industrije. Takođe, saradnja će obuhvatiti zajedničke promotivne kampanje, edukativne programe i predstavljanje specifičnih turističkih proizvoda Srbije.

Srbija i Japan jačaju saradnju u oblasti turizma Foto: Turistička organizacija Srbije

Potpisivanje ovog dokumenta potvrđuje obostranu posvećenost daljem razvoju odnosa i otvara prostor za rast broja japanskih turista u Srbiji.

Potpisivanju memoranduma prethodila je posebna promocija turizma Srbije, održana u paviljonu naše zemlje u okviru svetske izložbe “Expo 2025 Osaka”. Na događaju, kojem je prisustvovalo više od 40 veoma značajnih gostiju, predstavnika turističkih agencija, organizacije EXPO i influensera, Srbija je predstavljena kao destinacija koja spaja netaknutu prirodu, bogatu kulturu i tradicionalno gostoprimstvo.

Srbija i Japan jačaju saradnju u oblasti turizma Foto: Turistička organizacija Srbije

Direktorka TOS-a Marija Labović tom prilikom je naglasila da je nastup Srbije u Osaki od izuzetnog značaja, ne samo za promociju turističke ponude, već i kao važan korak ka pripremama za “Expo 2027 Beograd”, kada će Srbija biti domaćin svetske izložbe i ugostiti nacije iz celog sveta.

Tokom boravka u Japanu, delegacija TOS-a učestvovala je i na međunarodnom skupu „Oblikovanje budućnosti putovanja između Japana i EU“, organizovanom u saradnji sa Evropskom unijom i Japanskom turističkom agencijom (JTA). Na ovom događaju u Evropskom paviljonu okupili su se visoki predstavnici institucija i lideri turističke industrije, a Srbija je predstavljena kao deo zajedničke evropske prezentacije. Delegacija TOS-a ostvarila je značajne razgovore sa evropskim komesarom za održivi transport i turizam Apostolosom Tzitzikostasom, izvršnim direktorom ETC-a Eduardom Santanderom, zamenikom predsednika Japanske asocijacije turističkih agenata Yuji Harom, izvršnim direktorom Nacionalne turističke organizacije Japana Hideki Manabeom i brojnim drugim zvaničnicima.