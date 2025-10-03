Srpska pravoslavna crkva i mnogi Srbi slave ga 20. januara kao svoju krsnu slavu, 7. jula se obeležava njegov dan rođenja, a dan smrti obeležava se praznikom Usekovanje 29. avgusta. Iako manje poznato, 6. oktobra, se poštuje još jedan praznik posvećen ovom svetitelju - Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja.

Dan Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja u Srbiji se proslavlja kao krsna slava, ali i kao praznik svih onih parova koji žele, a ne mogu da imaju dece. Narod kaže da će i oni, dokle god duboko veruju u Boga i mole mu se, zavredeti njegovu milost. Takođe, oni koji već imaju decu, na današnji dan treba da se podsete kolika su ona radost i da im pokažu ljubav i koliko ih vole.