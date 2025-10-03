Slušaj vest

Premijera dokumentarnog filma "Svi za Kosmet, ma gde bili" održana je sinoć u prepunoj sali Mts dvorane u Beogradu.

Ovo filmsko ostvarenje, snimljeno po ideji episkopa novobrdskog Ilariona, donosi snažno svedočanstvo o neprolaznom Kosovskom zavetu, borbi srpskog naroda i svetinja za opstanak u teškim uslovima, kao i dirljiv prikaz požrtvovanosti i ljubavi Humanitarne organizacije "Svi za Kosmet“, koja već više od petnaest godina nesebično pomaže naš narod i svetinje na Kosovu i Metohiji.

Svečanoj premijeri prisustvovali su brojni predstavnici kulturnog, javnog, sportskog i crkvenog života: akademik Matija Bećković, izvođač etno i tradicionalne muzike Pavlina Radovanović, pisac i novinar Živojin Rakočević, muzička grupa „Fenečki biseri“, glumica Milena Predić, bivši fudbaleri Dragan Bogavac i braća Dragoljub i Slavoljub Srnić, episkop novobrdski Ilarion, arhimandrit Mihailo iz Prizrena, igumanija Pećke Patrijaršije mati Haritina sa sestrinstvom, bratstvo manastira Visoki Dečani, bratstvo manastira Draganac, rukovodilac narodnih kuhinja Svetlana Stević, arhimandrit Pater Dragojlović, otac Stefan Rajčić i brojno sveštenstvo i monaštvo iz zemlje i regiona.

episkop Ilarion Foto: Damir Dervišagić

Film je režirala Hadži Bojana Krstić, a u njemu učestvuju: blaženopočivši Mitropolit Amfilohije, mitropolit raško-prizrenski Teodosije, iguman manastira Svetih Arhangela arhimandrit Mihajlo, igumanija Pećke patrijaršije mati Haritina, iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić, monahinja manastira Ulije sestra Julijana, protinica Svetlana Stević, akademik Matija Bećković, Igor Rašula, Živojin Rakočević, kao i glumci Ivan Bosiljčić, Zoran Cvijanović i Viktor Savić. Svoj umetnički doprinos dali su i brojni muzičari: Gavrilo Kujudžić, Pavlina Radovanović i Branka Zečević.

Ćirić zahvalan svima koji su učestvovali Foto: Damir Dervišagić

Zoran Ćirić, osnivač Humanitarne organizacije "Svi za Kosmet", nakon premijere je istakao:

- Fenomenalno veče je iza nas. Ne mogu se rečima opisati emocije svih prisutnih – nema čoveka koji nije pustio suzu ove večeri. Mislim da nismo ni svesni šta smo snimanjem ovog filma postigli. Želimo da se zahvalimo svima koji su učestvovali u snimanju filma, kao i svima koji su prisustvovali premijeri, a ponajviše onima koji su doputovali iz dalekih gradova i država. Ovo je sve Božije delo, i najviše smo zahvalni Gospodu.

1/9 Vidi galeriju Premijera filma "Svi za Kosmet, ma gde bili" Foto: Damir Dervišagić

Kroz film publika je mogla da oseti snagu zajedništva i istrajnosti, kao i plodove višegodišnjeg truda i ljubavi koje Humanitarna organizacija "Svi za Kosmet" ulaže u očuvanje našeg naroda i svetinja.

Od svog osnivanja 2008. godine, organizacija je pokrenula brojne akcije, putovanja i humanitarne događaje, a ova premijera bila je prilika da se javnosti približi deo tog zajedničkog podviga, sabran u filmu koji je stvaran pune tri godine.

Rad Humanitarne organizacije "Svi za Kosmet" možete podržati slanjem SMS poruke na broj 4030.