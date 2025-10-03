Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) saopštio je da će i tokom današnjeg dana u zemlji preovlađivati oblačno i hladno vreme sa kišom, dok se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije očekuje sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača. Samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Vetar će biti umeren, ponegde i jak, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 3 °C na jugu do 13 °C na severu zemlje.

Obilne padavine očekuju se još naredna tri do četiri sata, pre svega u centralnim i istočnim krajevima. u popodnevnim i večernjim časovima doći će do postepenog slabljenja njihovog intenziteta.

Kad stiže jesenje vreme Foto: Shutterstock

Sutra razvedravanje, krajem dana novo naoblačenje

U subotu ujutru zadržaće se oblačno vreme sa slabom kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina, a od sredine dana i kratkotrajno razvedravanje sa zapada. Na severozapadu Vojvodine jutro će biti suvo uz malu i umerenu oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano.

Pre podne duvaće slab i umeren zapadni vetar, na istoku i jak, dok će posle podne skrenuti na slab i umeren južni i jugoistočni, najavio je RHZM.

Jutarnja temperatura biće od 1 do 8 °C, a najviša dnevna od 9 °C na jugoistoku do 16 °C na zapadu i severozapadu. Krajem dana očekuje se novo naoblačenje, a tokom noći u Vojvodini mestimično kiša uz skretanje vetra na severozapadni pravac.

Od srede stabilnije i toplije vreme

U nedelju i početkom sledeće sedmice prognozira se pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom. Od srede će uslediti stabilizacija vremenskih prilika — biće suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta između 17 i 20 °C.

Na snazi upozorenja RHMZ Upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu

Danas oblačno i hladno sa kišom, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Obilne padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, gde se u većini mesta očekuje novih 30 do 50 mm, lokalno i preko 60 mm kiše. Posle podne i uveče postepeno slabljenje intenziteta padavina, stoji u upozorenju RHMZ.

RHMZ Foto: Printscreen RHMZ

Upozorenje za brdsko-planinske predele južne i istočne Srbije na sneg

Danas u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije oblačno i hladno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Očekuje se novih 10 do 20 cm, lokalno i 30 cm, pa će u višim planinskim predelima ukupno biti i preko 60 cm snega, upozorio je RHMZ.