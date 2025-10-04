Slušaj vest

Saobraćajna policija je sankcionisala više od 15.000 prekršaja u zonama škola tokom akcije "Škola", koja je tokom septembra sprovedena na teritoriji cele Srbije u cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, saopštilo je juče Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Tokom sprovođenja akcije, u zonama škola nije se dogodila nijedna saobraćajna nezgoda sa teže povređenom decom.

Više od polovine vozača sankcionisano je zbog prekoračenja brzine (8.280), dok je zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i zbog nepropisnog parkiranja u zonama škola sankcionisano po 875 vozača.

Saobraćajni policajci su isključili iz saobraćaja 149 vozača koji su u zonama škola upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je 30 zadržano na trežnjenju jer su imali više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Saobraćajci su tokom septembra održali 465 predavanja i radionica na temu bezbednog učešća dece u saobraćaju kao pešaka, biciklista i putnika u vozilu.

Ministarstvo je dodalo da će saobraćajna policija i dalje održavati predavanja i radionice u cilju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece, dok će u zonama svih škola biti preduzimane mere pojačane kontrole saobraćaja.