Mnogi ljudi sa Balkana su prethodnih decenija odlučili da sreću i bolju budućnost potraže u Nemačkoj.

Međutim, dok jedni u toj zemlji pronalaze sigurnost, stabilna primanja i mir, drugi tvrde da su se grdno prevarili.

Jedna od njih je i Ela, žena sa Balkana koja se preselila u Minhen, a njena objava na TikTok nalogu "ela_irme" izazvala je pravu buru komentara.

Video je u samo dva dana privukao hiljade pregleda i više od 1.000 komentara.

Ela je vrlo direktno opisala svoje iskustvo:

U Minhenu non stop pada kiša, kaže Ela. Foto: AP

- Nemačka je najgora država za život, a najgori grad za život je Minhen. Ko želi da živi na robiji neka dođe ovde. Ovde ćete samo da radite dan, noć. Kiše padaju non-stop, non-stop je ružno vreme, tamno nebo. Ako izađe malo sunca, to je samo da proviri na par sekundi ili na jedan dan. I onda ste stalno u tom nekom mraku, u toj nekoj utopiji. Padaćete u depresiju - kaže ona.

Prema njenim rečima, život u Minhenu nije ništa drugo do neprekidan rad i osećaj izolacije:

- Ja ne znam, mislim da je svaka druga osoba ovde ili na tabletama ili na nečemu. I da su svi pretežno sami, odvojeni jedni od drugih. Niko vam ne otvara vrata, neće zvoniti. Nećete imati ni prijatelja, samo ćete raditi. Za šta radite? Za ništa. Na kraju meseca neće vam ostaviti ništa jer ćete sve dati državi jer vas oni samo gledaju kao broj, odnosno porez i ništa drugo - oštra je ona.

Ela tvrdi da u Nemačkoj nema prostora za individualnost ni lični razvoj:

- Iskoriste vašu mladost, vaš talenat, vaše sve. Ovde nemate apsolutno šansu da se doživite kao čovek, da izrazite svoje talente... Nego samo - idete, radite kao konj, vučete za ovu državu, gradite ovaj sistem. A ne nude vam apsolutno ništa. To potpisujem!

Dodaje i da se mnogi ljudi bore sa posledicama takvog načina života:

- Možete da dobijete instant depresiju, možete da dobijete to da se ne osećate kao čovek nego kao ljuštura. Bićete nezadovoljni, kao i svi ovde - nezadovoljni, frustrirani, nervozni.Jer kako da se oseća čovek kad nema život?"

Podeljena mišljenja

Elino mišljenje podelilo je ljude sa Balkana koje rade u Nemačkoj Foto: Profimedia

Njena objava podelila je javnost. Dok su neki podržali Elu i prepoznali svoje iskustvo u njenim rečima, drugi su je kritikovali i poručili joj da se vrati kući.

Jedna korisnica, Marina, napisala je:

- Kao žena osećam se ovde slobodno. Imam svoj novac, svoj stan. Nema nikoga iznad mene. A dole? Samo problematični odnosi. Zavidnost, neradnici... bez ponašanja i kulture, nikakvog respekta. Ovde imam mir.

S druge strane, bilo je i onih koji se u potpunosti slažu s Elom.

Uglješa je kratko prokomentarisao:

"Žena je u pravu 100 odsto"

Drugi korisnik dodao je:

„Moja tetka je u Nemačkoj i kuka već 60 godina, ali nikada se ovde vratila nije. To mi je uvek zanimljivo bilo. Nadam se da će se vratiti kad napuni 70".

Još jedan je napisao:

Ima i onih koji ističu da ni novac ne može da nadomesti osećaj praznine:

- Ja imam mnogo novca, ali džaba - sve ovde je trulo"

Stara dilema - otići ili ostati

Diskusija oko Elinog videa još jednom je otvorila pitanje koje već dugo muči mnoge na Balkanu - da li je odlazak u Nemačku zaista šansa za bolji život?

Dok jedni hvale i veličaju stabilnost, red i ekonomske mogućnosti koje im Nemačka pruža, drugi, poput Ele, tvrde da su izgubili osećaj pripadnosti, zajedništva i radosti življenja.