Ivanjica – Obilne snežne padavine koje su tokom noći zahvatile ivanjički kraj donele su velike probleme meštanima. Na višim predelima palo je i preko 20 centimetara snega, a zbog posledica nevremena u ovoj opštini proglašena je vanredna situacija.

„Usled velike količine snega došlo je do lomljenja drveća i grana koje su pale na dalekovode i prouzrokovale kvarove na elektromreži. Bez električne energije ostala su brojna sela, među kojima su Kušići, Brezova, Osonica, Lisa, Bratljevo, Butkovo i Opaljenik“, izjavio je predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović za agenciju RINA.

Ekipe elektrodistribucije nalaze se na terenu i neprekidno rade na otklanjanju kvarova. Mitrović naglašava da su angažovani svi raspoloživi resursi kako bi se normalizovalo snabdevanje električnom energijom i obezbedilo funkcionisanje javnih ustanova i domaćinstava.

„Uključeni su svi subjekti sa mehanizacijom kako bi se putevi očistili i oslobodili za saobraćaj. Najveći izazov nam predstavljaju sela u brdsko-planinskim predelima gde su putevi potpuno blokirani snežnim nanosima i oborenim drvećem“, dodao je Mitrović.

Situacija se i dalje prati, a nadležni apeluju na građane da prate obaveštenja opštinskog Štaba za vanredne situacije i da se bez preke potrebe ne upućuju ka zavejanim područjima.

