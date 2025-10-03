Dojave o bombama u školama u Srbiji

U 807 osnovnih i srednjih škola širom Srbije juče je, maltene u isto vreme, stigao mejl s dojavom o postavljenoj bombi. Nadležne službe su izvršile preglede i ustanovile da su u pitanju lažne uzbune. Ipak, nikome nije svejedno. A postavlja se i pitanje kako funkcioniše masovno slanje ovakvih poruka i koliko je teško otkriti počinioca ili više njih.

IT stručnjaci kažu za Kurir da nije previše komplikovano prikupiti na stotine imejl adresa i sakriti identitet - sve to je izvodljivo čak i za nekoga ko ima tek nešto naprednije informatičko znanje.

Informatičar Ivan Điković objašnjava da su imejl adrese škola javno dostupne i da se mogu vrlo lako prikupiti pomoću specijalizovanih alata koji su dostupni već godinama.

- Dovoljno je da imaju mogućnost da automatski pretraže veb-stranice, da mogu da ih pročitaju i sa njih izdvoje imejl adrese. Proces je brz i jednostavan.

Jednom kad su adrese prikupljene, masovno slanje poruka može da se obavi još lakše:

- Postoje namenski softveri za masovno slanje mejlova, ali često ni to nije potrebno. Dovoljno je imati običan imejl nalog. Neki od njih omogućavaju slanje više stotina poruka odjednom.

Sve adrese se jednostavno iskopiraju i poruke se pošalju u samo nekoliko klikova. Ako je počinilac informatički pismen, postoji mogućnost da nikad ne bude otkriven.

- Dovoljno je da je koristio javni vaj-faj, poslao poruke i da više nikad ne uključi taj uređaj. Mogao je, recimo, i da se parkira ispred kafića, iskoristi njihov internet, otvori novi nalog, pošalje poruke i mejlovi se više ni na koji način ne mogu povezati s njim - objašnjava Điković.

IT stručnjak Dragan Varagić ističe da je razvoj softverskih alata u poslednjih nekoliko godina dodatno otežao borbu protiv ovakvih pretnji.

- Danas postoje softveri koji mogu da šalju mejlove, ali i poruke putem Vajbera, Vocapa... Ti alati su često toliko dobro zaštićeni da ih je teško locirati, naročito ako koriste servere u inostranstvu - kaže Varagić.

On dodaje da je poseban problem to što su ti alati postali izuzetno laki za korišćenje:

- Više nije potrebno veliko tehničko znanje. Ovakve programe mogu da koriste i ljudi koji nisu stručnjaci, što dodatno povećava rizik od zloupotrebe.

