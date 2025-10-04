Srpske kamiondžije hapse u Americi: Trampova politika obračuna sa ilegalnim migrantima pogođa i srpsku zajednicu u SAD!
U akciji protiv ilegalnih imigranata u poslednjih nekoliko dana u racijama na putevima širom Amerike imigracioni agenti su uhapsili i više od 30 Srba, vozača kamiona!
Ovo je izazvalo veliku zabrinutost i strah u srpskoj zajednici u Americi, naročito u regionu Srednjeg zapada, u kom živi najviše naših zemljaka.
Kamiondžije su uglavnom, kako piše portal Serbiantimes, hapšene u Indijani, Mičigenu, Ilinoisu, Teksasu, i to na auto-putevima, na vagama na kojima su bili obavezni da stanu radi provere dokumentacije.
Jedan od najpoznatijih imigracionih advokata Filip Čilčevalijev rekao je za Serbiantimes da onima koji voze kamione savetuje da čak i ako imaju validnu radnu dozvolu, ne kreću na put, da se primire i pokušaju da nađu neki drugi posao dok se situacija malo ne smiri, jer stižu protivrečne informacije da su uhapšeni i sprovedeni u pritvor i ljudi čiji proces dobijanja papira traje, kao oni i s važećim radnim dozvolama i bez krivičnih dosijea:
- Ovo je sve novo i niko ne zna koji je pravni razlog za hapšenje. Najgore je što niko ne zna i ne može da pretpostavi koliko će ove akcije federalnih agenata da potraju. Budite oprezni i kada hodate ulicom ili vozite automobil, jer mogu da vas zaustave zbog pokvarenog svetla, akcenta ili jednostavno zato što izgledate drugačije. U svakom slučaju, savetujem da uvek imate uz sebe broj advokata koji radi pritvorske slučajeve.
Dopisnik RTS iz Amerike Aleksandar Žigić rekao je da je od članova srpske zajednice u Americi saznao da je 37 vozača kamiona do sada uhapšeno.
U SAD dosta srpskih državljana vozi kamione, a razlog su dobre zarade - bruto može biti do 1.800 dolara nedeljno ako voze za kompaniju, a ako su vlasnici kamiona, zarada može ići i na 4.000 do 5.000 dolara nedeljno.
Za sve to su neophodne odgovarajuće vize, a H-1B viza, kako je najavljeno, koštaće čak 100.000 dolara po čoveku. Postoje druge vize EB-2 i EB-3, ali je za dobijanje potrebno angažovanje advokata za imigraciju, a taj proces košta 8.000 do 9.000 dolara.
Generalni konzul Srbije u Čikagu Marko Nikolić istakao je, kako navodi RTS, da su u kontaktu s državljanima Srbije koji su privedeni, a koji su se konzulatu javili, kao i da su oni prebačeni u deportacione centre.
Ukoliko se izjasne da prihvataju dobrovoljnu deportaciju, to ubrzava njihov proces pred sudom. Zasad srpski konzulat nema informacije koliko proces može da traje, a mediji spekulišu s podatkom od 60 dana.
Iza svega stoji težnja američkog predsednika Donalda Trampa da se ilegalnim migrantima stane na put. On je još u kampanji rekao da će pitanje imigracija biti jedna od najvažnijih tema njegovog mandata.
Američke vlasti traže da vozači imaju uredne vozačke dozvole i papire, ali i da govore engleski jezik i da imaju uredne dozvole za rad, bez obzira na to da li je to državljanstvo, zelena karta ili adekvatna radna viza.
