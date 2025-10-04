U SAD dosta srpskih državljana vozi kamione, a razlog su dobre zarade - bruto može biti do 1.800 dolara nedeljno ako voze za kompaniju, a ako su vlasnici kamiona, zarada može ići i na 4.000 do 5.000 dolara nedeljno.

Za sve to su neophodne odgovarajuće vize, a H-1B viza, kako je najavljeno, koštaće čak 100.000 dolara po čoveku. Postoje druge vize EB-2 i EB-3, ali je za dobijanje potrebno angažovanje advokata za imigraciju, a taj proces košta 8.000 do 9.000 dolara.

Antrfile

Lepa zarada

I do 5.000 dolara nedeljno

U SAD dosta srpskih državljana vozi kamione, a razlog su dobre zarade - bruto može biti do 1.800 dolara nedeljno ako voze za kompaniju, a ako su vlasnici kamiona, zarada može ići i na 4.000 do 5.000 dolara nedeljno. Za sve to su neophodne odgovarajuće vize, a H-1B viza, kako je najavljeno, koštaće čak 100.000 dolara po čoveku. Postoje druge vize EB-2 i EB-3, ali je za dobijanje potrebno angažovanje advokata za imigraciju, a taj proces košta 8.000 do 9.000 dolara.