LOZNICA – Naći slobodno parking-mesto odavno je prava lutrija, naročito u centru grada, a muku muče i stanari zgrada. U nastojanju da se to koliko-toliko reši nedavno su u parku iza ‘’Sokolane’’, u centru grada, počeli radovi na izgradnji blokovskog parkinga koji treba da budu gotovi za 180 kalendarskih dana, odnosno do sredine marta naredne godine.

- Ukupno će biti napravljeno 56 parking-mesta, od čega tri za osobe sa invaliditetom, vrednost radova sa PDV-om je nešto više od 82,63 miliona dinara, a u potpunosti ih finansira Grad Loznica. U pitanju je izgradnja blokovskih saobraćajnica sa parkinzima, saobraćajnice služe za dolazak do parking-mesta, kao i rekonstrukcija fekalne i izgradnja atmosferske, kišne kanalizacije – saopšteno je iz gradske uprave. U samom parku sa dve strane biće urađena parking-mesta i pristupne saobraćajnice, a pešačka staza kojom automobili prolaze godinama i koja je do sada presecala park biće zatvorena za saobraćaj i rekonstruisana. Biće u parku urađeno još nekoliko pešačkih staza dok će na istom mestu ostati postojeće dečje i košarkaško igralište.

Inače, trenutno se na području Loznice odvijaju i drugi značajni radovi. U toku su radovi u dve osnovne škole, kompletna rekonstrukcija u ‘‘Antinoj’‘, gradnja fiskulturne sale i spoljašnjih terena u ‘‘Cvijićevoj’‘, u školi ‘‘Sveti Sava’‘ u Lipničkom Šoru rekonstruišu se dve učionice za potrebe Predškolske ustanove ‘‘Bambi’‘, radi se i javni toalet u Banji Koviljači, treba da bude gotov do polovine novembra, dečja igrališta u jednoj gradskoj i tri seoske mesne zajednice, a počela je i rekonstrukcija kuglane u SC ‘‘Lagator’‘. Započeta je i dugo očekivana sanacija klizišta u Jadranskoj ulici u Banji Koviljači, a na nekoliko mesta u prigradskim mesnim zajednicama biće postavljena moderna autobuska stajališta, ove godine njih deset.