Današnja emisija "Ni pet, ni šest" koja se emituje radnim danima na Kurir televiziji od 16:00 časova, a koju vodi Jovana Grgurević, bavila se temom razvoda i zašto je to sudbina svakog trećeg braka u Srbiji.

Sve je više samačkog života, a kao takav je počeo da se veliča i poštuje u raznim porama društva, pa tako ljudi sve svoje snage, vreme i novac troše isključivo za sebe.

Oko ove društvene teme gotovo da nema čoveka koji nije diskutovao, a gosti Kurir televizije koji su doneli nove uglove razmišljanja oko ove teme bili su:

Foto: Nemanja Nikolić

Prof. dr Vesko Drašković, iz Strateškog centra za vitalnost nacije, prof. dr Mina Zirojević, doktor uporednog prava, Vesna de Vinča, novinarka i Jasmina Stijović, pesnikinja.

Rizici i odricanja u braku

Zirojević je analizirala zašto se život bez ozbiljnije veze danas smatra smislenim izborom:

- Odricanje je i ako nemate brak, to je odricanje od porodice i takve vrste života. Sve u životu dosadi, zašto bismo onda celog veka živeli kao devojka ili momak, a veliki broj takvih žive sa roditeljima. Mnogi se nikada ne osamostale kada se opredele za takav život, ne samo zato što ne mogu, već neće. Opet, mislim da bih se odrekla mnogo više stvari da nemam prodicu, nego kada je imam. Mislim da je prirodno da se staramo o porodici i mnogo je lepši život kada ga upotpunjuju razne faze. Svakako, lepo je kada si dete, tinejdžer, student, ali je lepo i kada si majka i šta god od toga.

Samostalnost

Drašković je pričao o normama kada bi čovek trebalo da se osamostali:

- Mi se nikada ne osamostaljujemo. Samostalnost ima svoje kriterijume, a mi smo stalno zavisni. Bez obzira na godine, imamo potrebu da pripadamo zajednici koja nije imala, ali je stvarala, a sada zajednica koja nešto ima, ne zna to da deli. Ako niste podelili, niste ni imali. Mi smo stvarani u doba siromaštva, a posle je nasledila i sebičnost, ljudi poseduju nešto isključivo za sebe, pa se vode time da drugi zavide od njegov imanja u odnosu na nemanja. Sada je najpopularnija svadba, a neki kažu da svadba traje duže od braka i da su popularni razvodi jer se o njima priča. O normalnostima se gotovo nikada ne govori. Normalnost je dosada i prevaziđena, pa samim tim i nepotrebna. Kada imamo signale nenomralnosti, to više i nije društveni fenomen, otuđenost, strah, depresija... Tada se pojavljuju društveni strahovi koji se reše kao nekom vrstom narkomanije.

Karijera

Stijović je odgonetnula šta smo izgubili kada smo počeli da radimo i gradimo karijere:

- Pogrešnu osobu pitate, ja sam izdržavano lice. Ja sam majka, žena, kraljica. Šalu na stranu, ali domaćice su najdragocenije, međutim izgubljeno je to interesovanje otkad je počelo da se piše da to treba da se plati, pa kalkulišu peglanje, kuvanje, čišćenje... Nije popularno biti domaćica. Ja to ne bih izračunavala, samo bih klepila određenu svotu novca.

De Vinča se nadovezala, pa rekla:

- Istakla bih dva lika kao vredne u manipulaciji feminizma. Edvard Bernajz, inače rođak od Frojda, je stvorio PR. On je radio u ratovima u vezi propagande, pa je to pretvorio u PR, a taj PR je zapravo taj, on je prvi put izgovorio tu reč. Govorim o manipulaciji feminizmom jer je dobio zadatak od duvanske industrije Amerika da uvuče žene u sistem kupovine cigara. Onda je Bernajz iskoristio jedan feministički pokret, pa ih je nagovorio da izvade cigaru jer to simbolizuje nezavinost i nešto netradicionalno, to govori da je žena samostalna, pa je to uzelo maha.

