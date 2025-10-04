Društvo
VOZAČI, OPREZ! AMSS izdao hitno upozorenje: Sneg, vetar i poledica otežavaju vožnju na Pešteru, Goliji, Zlatiboru, Zlataru i Kopaoniku
Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da sneg, vetar i poledica otežavaju vožnju na području Peštera, Golije, Zlatibora, Zlatara i Kopaonika.
U saopštenju je navedeno i da će vidljivost zbog kiše mokrih kolovoza i niske oblačnosti na prevojima i na putevima u nižim predelima biti slabija.
Savetovano je vozačima da "odlože putovanje u ova planinska područja, jer zbog obilnih snežnih padavina vožnja može biti teža i neizvesna".
Kurir.rs/Beta
