Zbog nepovoljnih vremenskih uslova na snazi je zabrana saobraćaja za šlepere i kamione sa prikolicomna putnom pravcu Boljevac - Sokobanja - Jezero i na putnom pravcu Mirovo - Rtanj, dok se saobraćaj za putnička motorna vozila odvija naizmeničnim propuštanjem, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije.

To preduzeće je dodalo i da su na obilaznici oko Beograda, u tunelu Lipak, u smeru ka Bubanj Potoku zbog saobraćajne nezgode saobraćaj odvijao usporeno voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Kurir.rs/FoNet

