Putevi Srbije upozoravaju da zbog nepovoljnih vremenskih uslova šlepere i kamione sa prikolicom ne propuštaju na putnim pravcima Boljevac–Sokobanja–Jezero i Mirovo–Rtanj.
Društvo
NA SNAZI ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA ŠLEPERE NA OVIM PUTNIM PRAVCIMA U SRBIJI Oglasili se iz JP "Putevi Srbije": Odluka doneta zbog nepovoljnih vremenskih uslova
Slušaj vest
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova na snazi je zabrana saobraćaja za šlepere i kamione sa prikolicomna putnom pravcu Boljevac - Sokobanja - Jezero i na putnom pravcu Mirovo - Rtanj, dok se saobraćaj za putnička motorna vozila odvija naizmeničnim propuštanjem, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije.
To preduzeće je dodalo i da su na obilaznici oko Beograda, u tunelu Lipak, u smeru ka Bubanj Potoku zbog saobraćajne nezgode saobraćaj odvijao usporeno voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
Kurir.rs/FoNet
Reaguj
Komentariši