Preduzeće "Srbijavode", zbog obilnih padavina je u pripravnost i prati situaciju na terenu, rečeno je večeras agenciji Beta u tom preduzeću.

Na slivovima Južne, Zapadne i Velike Morave sa pritokama vodostaji će biti u umerenom i većem porastu, bez prevazilženja upozoravajućih nivoa.

Na malim bujičnim vodotocima slivova Toplice, Jablanice, Veternice, Raške, Studenice, Jošanice, Moravice, Bjelice, Rasine i Lepenice moguća su lokalna izlivanja, navodi se.

Kako su dodali, to je moguće i na slivovima Lugomira, Resave, Crnice kao i Malog, Crnog i Belog Timoka.

"Na visokim branama i akumulacijama obezbeđuje se se prostor za prihvat poplavnih talasa, na deonicama gde su evidentirana kritična mesta", ukazano je.

Tu će, kao i u zona u kojima su u toku sanacioni radovi, biti obezbeđeno dodatno ljudstvo i mehanizacija radi sprečavanja izlivanja i zaštite vodnih objekata.

"Prioritet je preduzimanje preventivnih aktivnosti, kako bi se umanjili rizici od plavljenja i zaštitila ugrožena područja", dodaje se.

Kurir.rs/Beta

