LOZNICA - Lozničanima ovih dana pažnju privlači improvizovano prodajno mesto u centru grada gde jedan njihov sugrađanin prodaje različite stvari, a jedna izazova posebnu znatiželju. Među starom garderobom i obućom, jaknama, kapama i pantalonama, nalaze se knjige, od Krivičnog prava do nekoliko dela dr Vojislava Šešelja, ali i velika uramljena slika sa likom Josipa Broza Tita.

Crno bela slika, velikog formata, prema rečima prodavca košta 20 evra i mnogi zastanu da pitaju za cenu.

Foto: T. Ilić

- Slika je dugo bila na zidu porodične kuće. Kada su došla neka druga vremena skinuta je i sklonjena iza regala. Tu je stajala sve do nedavno kada je nameštaj sklonjen, a ona nađena. Novac mi treba, prodajem ove stvari pa i nju. Biću zadovoljan ako za Tita uzmem 20 evra. Inače, ima različitih komentara, neki dobace nešto, često šaljivo, a jedan čovek, i to mlađi, me gotovo izgrdio što prodajem Tita. Kaže da je sramota što to radim i držim sliku na tlu – kaže prodavac koji ‘‘za svaki slučaj’‘ neće pred objektiv jer ne bi da ga ‘‘riba’‘ neka inspekcija.

Da je tačna ona ‘‘sve se menja sem kamenja’‘ potvrđuje i ovaj prizor iz Loznice. Do pre nekih četrdesetak i kusur godina bilo bi nezamislivo da neko na ovaj način prodaje sliku na kojoj je doživotni predsednik stare Juge, spuštenu na zemlju, sa sve fenom iznad Titine glave. Danas se i to može, Tito košta tek 20 evra, a ‘‘može i za manje’‘.

