- Slika je dugo bila na zidu porodične kuće. Kada su došla neka druga vremena skinuta je i sklonjena iza regala. Tu je stajala sve do nedavno kada je nameštaj sklonjen, a ona nađena. Novac mi treba, prodajem ove stvari pa i nju. Biću zadovoljan ako za Tita uzmem 20 evra. Inače, ima različitih komentara, neki dobace nešto, često šaljivo, a jedan čovek, i to mlađi, me gotovo izgrdio što prodajem Tita. Kaže da je sramota što to radim i držim sliku na tlu – kaže prodavac koji ‘‘za svaki slučaj’‘ neće pred objektiv jer ne bi da ga ‘‘riba’‘ neka inspekcija.