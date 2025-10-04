Slušaj vest

Književnica iz Indije Šri Gitandžali (68) dobitnica je treće međunarodne nagrade LUNA Virino za književno stvaralaštvo žena za 2025. godinu. Nagradu su ustanovili Udruženje književnika Srbije i Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, uz podršku modne kuće „Luna“. Spisateljica Šri Gitandžali je svetski poznata po romanu „Grobnica u pesku“, za koji je dobila i prestižnu Bukerovu nagradu. Odlomke iz tog dela čitala je glumica Vesna Trivalić u hotelu „Cepter“, gde je upriličena svečana dodela.

Jednoglasna odluka

Ova nagrada u nazivu ima reč „žena“ („virino“ je na latinskom žena) i dodeljuje se književnicama koje umetničkim rukopisom ističu duhovno stvaralaštvo i kulturne i naučne vrednosti uz isticanje multikulturalnosti, očuvanje i širenje duha tolerancije i različitosti. Prva dobitnica je bila Tea Obreht, inače dobitnica najveće britanske nagrade Orindž za roman ženskog autora, a prošle godine je nagrada uručena Vesni Goldsvorti, britansko-srpskoj spisateljici izuzetne međunarodne reputacije i kandidatkinji za Nobelovu nagradu. Jednoglasnu odluku o laureatkinji je i ove godine doneo žiri u sastavu: Miloš Janković, predsednik UKS, Gordana Vlajić, urednica Književnih novina, Biljana Janković, generalna direktorka modne kuće „Luna“, i moja malenkost u svojstvu direktora Muzeja knjige i putovanja Udruženja Adligat.

Foto: Kurir/Viktor Lazić

Indija nam se čini dalekom, a nismo svesni koliko joj dugujemo svi mi koji smo jutros oprali kosu, zakopčali se i zasladili čaj ili kafu. Pored šaha, koji je možda najpoznatiji indijski izum, ova drevna civilizacija je svetu podarila šampon za kosu, dugmiće za odeću i obradu šećerne trske. Prvi lenjir, pamuk, decimalni sistem brojeva, operacija katarakte, rudarenje dijamanata, pa čak i puštanje vode u toaletu, sve to vuče svoje korene iz indijske civilizacije. Meni se ipak čini da je najvažniji indijski izum - nula. Bez vrednosti, daje svemu vrednost. U Indiji su matematičke formule našle mesto čak i u poeziji, gde su povremeno uključivane u vrhunske stihove.

Sinergija

Njena proza, kao i svaka vrhunska književnost, ne poznaje granice, pa ih prelazi lako, kao i njen osmeh i srdačnost. Danas imamo sinergiju i jednog i drugog, i meni je velika čast što je ovakva književnica i ovakav čovek nagrađen nagradom u čijoj dodeli učestvuje Muzej knjige i putovanja Udruženja Adligat.

Možda možemo da zamislimo svet bez mnogih indijskih dostignuća. Da ste svi ovde neoprane kose i raskopčani, tj. bez dugmića na odeći, te da ste svi jutros popili gorku kafu i da vam je taj gorki ukus još u ustima, možda biste rekli da se i tako može živeti. Ali ne možemo da zamislimo život bez prijatelja ni bez vrhunske književnosti. Hvala ti, Šri Gitandžali, što daješ vrednost našim životima, što si ona tiha sveprisutna snaga oličena u spoznaji sveta iskazanoj rečima, snaga koja od svega iza čega stane, baš kao indijska nula, načini bogatstvo.

Foto: Kurir/Viktor Lazić

ODUŠEVLJENA BEOGRADOM: Obišla i hram Svetog Save Tokom trodnevnog boravka u Beogradu Šri Gitandžali je posetila Adligat i bila oduševljena našim zbirkama. U rukama je držala štap kralja Milana, divila se eksponatima iz Afrike i Latinske Amerike i odmah nam poklonila rukopis svog govora na dodeli nagrade. Sa slavnom književnicom smo posetili i Hram Svetog Save, Kalemegdan i mesto stradanja Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu.