VATROGASCI-SPASIOCI IZBAVILI 88 UČENIKA I 12 ODRASLIH! Dva autobusa se zaglavila u snegu, heroji brzo stigli upomoć (FOTO)
Dva autobusa sa 88 učenika i 12 pratilaca zaglavila su danas na putu Divčibare - Kaona usled obilnih snežnih padavina.
Na teren su odmah izašli vatrogasci-spasioci iz Valjeva i Divčibara, uz podršku "Srbijašuma".
Šest spasilaca sa tri vozila organizovalo je prebacivanje dece do obližnjeg hotela, gde su bezbedno zbrinuta.
Kada sneg zaustavi put, oni otvaraju novi. Za svako dete. Uvek.
