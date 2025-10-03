Slušaj vest

Dva autobusa sa 88 učenika i 12 pratilaca zaglavila su danas na putu Divčibare - Kaona usled obilnih snežnih padavina.

Na teren su odmah izašli vatrogasci-spasioci iz Valjeva i Divčibara, uz podršku "Srbijašuma".

Šest spasilaca sa tri vozila organizovalo je prebacivanje dece do obližnjeg hotela, gde su bezbedno zbrinuta.

Kada sneg zaustavi put, oni otvaraju novi. Za svako dete. Uvek.

