Vozovi na pruzi Beograd-Bar ne saobraćaju od 17 časova jer je, kako kažu iz SrbijaVoza, oštećena kontaktna mreža na delu pruge Lastra-Slovačka.

''Ekipe su na terenu, trenutno nemamo preciznu informaciju šta je oštetilo kontaktnu mrežu, da li je palo drvo ili je reč o nečem drugom“, navode iz SrbijaVoza.

Saobraćaj na putevima u Zlatiborskom okrugu se ceo dan odvijao otežano, ali je bio prohodan, osim perioda od 12 do 14 časova zbog poprečenog kamiona na Borovoj glavi (Zlatibor), prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

''Velike količine padavina su pale jutros, a s obzirom koliko drugo je padao sneg, situacija je pod kontrolom. Osim čišćenja snega imamo probleme zbog uklanjanja drveća na putevima, ekipe će zbog toga imati posla sigurno još dva dana, ali su svi putevi dovoljno pročišćeni da se saobraćaj odvija normalno“, kazao je za Alen Mušanović iz „Puteva Užice“.

On je naveo da su svi zatečeni snegom u oktobru i preporučio vozačima da u planinske predele ovih dana ne kreću bez zimskih guma.

Javno preduzeće “Užice razvoj” obavestilo je da uklanja oboreno drveće na kolovozu od Kadinjače do naselja Ponikve - Pear.

''Vozila javnog prevoza saobraćaće samo do Kadinjače do uspostavljanja uslova za bezbedno odvijanje saobraćaja. Molimo sugrađane da koriste alternativne pravce“, navode iz JP „Užice razvoja“.

Na planinskim predelizma Zlatiborskog okruga snega ima do 30 centimetara.